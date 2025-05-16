"Не верится, что Тому Крузу уже 62!" Поклонники обсуждают неувядающего актера на премьере "Миссия невыполнима 8"
Премьера нового фильма из культовой франшизы "Миссия невыполнима: Последняя расплата" прошла с настоящим размахом. И, как всегда, все взгляды были прикованы к одному человеку — Тому Крузу, исполнившему главную роль и лично представившему фильм на красной дорожке.
Том Круз прибыл на мероприятие в своем фирменном стиле: стильный темный костюм, уверенная улыбка и неувядающее обаяние. Но наибольший фурор вызвал момент, когда Круз буквально «взлетел» — он позировал, стоя на крыле ярко-желтого биплана, украшенного логотипом фильма.
Потрясающее зрелище, достойное самого Итана Ханта! «Тому Крузу 62, а он до сих пор бегает по поездам и самолетам... А я в 35 спину сорвал, вставая с дивана!» — восклицают пользователи соцсетей. «Круз не стареет, он просто выполняет свою миссию вне времени». «Он выглядит лучше, чем большинство 40-летних!» — пишут в комментариях.
- «Кажется, только вчера смотрела первую "Миссию невыполнима", а прошло почти 30 лет…»
- «Не верится, что Тому Крузу уже 62. Мы ведь выросли на его фильмах!»
- «Миссия: прожить десятилетия и выглядеть так, будто прошло всего пару лет — выполнена!»
- «Том Круз: 62. Мой мозг: нет, не может быть. Мое сердце: я все еще 15-летняя фанатка»
- «Иногда кажется, что Крузу время просто поставили на паузу. Жаль, что нам — нет!»
Сложно поверить, что Тому Крузу действительно уже 62 года. Он все так же энергичен, подтянут и харизматичен. С годами он не теряет форму — ни физическую, ни актерскую. В новом фильме он снова выполняет трюки самостоятельно.
Фильм продолжает историю предыдущей части, где Итан Хант и его команда сталкиваются с опаснейшей угрозой — искусственным интеллектом, способным дестабилизировать мировой порядок. Теперь Итану предстоит сделать невозможный выбор между судьбой человечества и жертвами, которые он готов принести ради миссии. В игре — все. Это финал, в котором ставки выше, чем когда-либо.