"Не верится, что Тому Крузу уже 62!" Поклонники обсуждают неувядающего актера на премьере "Миссия невыполнима 8"
фото: Dave Hogan/Hogan Media/Shutterstock/ Vida Press
Том Круз все такой же обаятельный!
Мировые звезды

"Не верится, что Тому Крузу уже 62!" Поклонники обсуждают неувядающего актера на премьере "Миссия невыполнима 8"

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

Премьера нового фильма из культовой франшизы "Миссия невыполнима: Последняя расплата" прошла с настоящим размахом. И, как всегда, все взгляды были прикованы к одному человеку — Тому Крузу, исполнившему главную роль и лично представившему фильм на красной дорожке.

Том Круз прибыл на мероприятие в своем фирменном стиле: стильный темный костюм, уверенная улыбка и неувядающее обаяние. Но наибольший фурор вызвал момент, когда Круз буквально «взлетел» — он позировал, стоя на крыле ярко-желтого биплана, украшенного логотипом фильма.

фото: Nils Jorgensen/INSTARimages/ Vida Press
Эффектно?
Эффектно?
фото: action press/ Vida Press
Поклонники по всему миру затаили дыхание: действительно ли это будет последняя миссия Итана Ханта?
Поклонники по всему миру затаили дыхание: действительно ли это будет последняя миссия Итана Ханта?

Потрясающее зрелище, достойное самого Итана Ханта! «Тому Крузу 62, а он до сих пор бегает по поездам и самолетам... А я в 35 спину сорвал, вставая с дивана!» — восклицают пользователи соцсетей. «Круз не стареет, он просто выполняет свою миссию вне времени». «Он выглядит лучше, чем большинство 40-летних!» — пишут в комментариях.

  • «Кажется, только вчера смотрела первую "Миссию невыполнима", а прошло почти 30 лет…»
  • «Не верится, что Тому Крузу уже 62. Мы ведь выросли на его фильмах!»
  • «Миссия: прожить десятилетия и выглядеть так, будто прошло всего пару лет — выполнена!»
  • «Том Круз: 62. Мой мозг: нет, не может быть. Мое сердце: я все еще 15-летняя фанатка»
  • «Иногда кажется, что Крузу время просто поставили на паузу. Жаль, что нам — нет!»

Сложно поверить, что Тому Крузу действительно уже 62 года. Он все так же энергичен, подтянут и харизматичен. С годами он не теряет форму — ни физическую, ни актерскую. В новом фильме он снова выполняет трюки самостоятельно.

фото: WIktor Szymanowicz/NurPhoto/Shutterstock/ Vida Press
Том Круз на премьере новой части фильма "Миссия невыполнима".
Том Круз на премьере новой части фильма "Миссия невыполнима".

Фильм продолжает историю предыдущей части, где Итан Хант и его команда сталкиваются с опаснейшей угрозой — искусственным интеллектом, способным дестабилизировать мировой порядок. Теперь Итану предстоит сделать невозможный выбор между судьбой человечества и жертвами, которые он готов принести ради миссии. В игре — все. Это финал, в котором ставки выше, чем когда-либо.

фото: Fotos International/Shutterstock/ Vida Press
Таким был Том Круз в 1997 году.
Таким был Том Круз в 1997 году.

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