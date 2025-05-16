"Не верится, что Тому Крузу уже 62!" Поклонники обсуждают неувядающего актера на премьере "Миссия невыполнима 8"

Потрясающее зрелище, достойное самого Итана Ханта! «Тому Крузу 62, а он до сих пор бегает по поездам и самолетам... А я в 35 спину сорвал, вставая с дивана!» — восклицают пользователи соцсетей. «Круз не стареет, он просто выполняет свою миссию вне времени». «Он выглядит лучше, чем большинство 40-летних!» — пишут в комментариях.