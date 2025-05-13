Постареть, облысеть, растолстеть - на что готовы самые смелые звезды Голливуда?

Ее очень любят снимать иностранцы. “Для каждого из них я иностранка, и это помогает мне стать центром конфликта, носительницей инаковости, контрастности, - анализирует актриса свою роли в зарубежных картинах. - С другой стороны, я и так всю жизнь чувствую себя иностранкой. Ну что тут поделаешь? Не могу сказать, что это делает меня несчастливой. Просто я везде чужая, даже во Франции, где я продолжаю оставаться маргиналом, считаясь популярной актрисой”.