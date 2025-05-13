Постареть, облысеть, растолстеть - на что готовы самые смелые звезды Голливуда?
Большинство актрис готовы идти на разные ухищрения ради того, чтобы на экране выглядеть моложе и красивее, чем в жизни. Но есть и другие - они стремятся к тому, чтобы их экранный образ, наоборот, был максимально далек от реального.
Они худеют или тостеют, не боятся показывать свои несовершенства, меняют на экране возраст и даже пол. За такие творческие муки их часто ждет заслуженная награда, иногда даже “Оскар”. Именно его получили Шарлиз Терон за роль в фильме “Монстр”, где ей пришлось набрать 15 кг и носить вставную челюсть, и Натали Портман, которая ради роли в фильме “Черный лебедь” похудела на 15 кг и чуть не умерла от истощения.
Деми Мур: пощечина Голливуду
Вполне возможно, что и Деми Мур за роль в фильме “Субстанция”, ставшем сенсацией последнего Каннского кинофестиваля, тоже получит золотую статуэтку. Лично я голосую за такое решение обеими руками. Эта актриса достойна “Оскара” не только за смелость, с которой она раздевается и позволяет себя изуродовать гротекным гримом (один из кадров со съемочной площадки Деми опубликовала в своем Instagram на Хэллоуин - такое не забудешь!). Ее роль - это настоящий бунт против эйджизма и сексизма, пощечина Голливуду, который годами эксплуатировал ее молодость и красоту.
Основная идея этого фильма, удостоенного в Каннах приза за лучший сценарий, - показать, как общество заставляет женщин ненавидеть себя из-за естественных возрастных изменений. И Деми Мур, которой эта проблема знакома не понаслышке, отлично воплощает эту тему.
Мур играет бывшую кинозвезду Элизабет Спаркл, которая в свои 50 лет списана из большого кино и вынуждена вести уроки фитнеса на телевидении. Но и там ее карьера неожиданно заканчивается. Ее босс с говорящим именем Харви бесцеремонно прерывает с ней контракт - мол, слишком стара. При этом выглядит эта 50-летняя героиня просто потрясающе, а, зная, что самой Деми Мур вообще 61 год, - это восхищает еще больше.
Этот фильм напоминает сказку о золотой рыбке, когда старуха требовала все больше и больше, но в итоге осталась у разбитого корыта. Элизабет приобретает нелегальный препарат “Субстанция”, который позволяет ей раздвоиться - из ее тела в буквальном смысле вылупляется новая, более молодая и прекрасная версия по имени Сью (Маргарет Куолли). Инструкция к препарату гласит, что матрица и ее двойник должны меняться местами каждые семь дней, чтобы поддерживать баланс и питать друг друга. Но Сью быстро забывает о том, что они с Элизабет - единое целое, и постепенно начинает нарушать правило. В итоге между двумя половинками начинается настоящая война.
Жанр этого фильма, снятого французским режиссером Корали Фаржа, обозначен как “боди-хоррор”. И это не первая лента в подобном духе. Стоит вспомнить фильм Клер Дени “Что ни день, то неприятности” (2001), где главная героиня пожирала плоть мужчин, с которыми спала. В 2002-м году появился фильм Марины де Ван “В моей коже” о женщине, которая чувствовала себя настолько одинокой в компании успешных друзей, что от отчаяния начала резать и поедать саму себя. В 2021-м году победителем 74-го Каннского кинофестиваля стала лента Жюли Дюкурно “Титан”, в котором библейская история о непорочном зачатии была преподнесена в стилистике хай-тек: главная героиня занимается сексом с автомобилями и беременеет от одного из них.
Все перечисленные режиссеры, как и создательница “Субстанции” Корали Фаржа, - француженки, и этот тренд уже обозначили, как “новый французский экстрим”. Почему же именно французские женщины-режиссеры так увлеклись экстремальными боди-хоррорами, которые к тому же содержат радикальное феминистское высказывание? Трудно сказать. Возможно, эта реакция на устойчивый миф о “прекрасной француженке”, которым реальные француженки сыты по горло.
А вот причина того, почему на главную роль в фильме “Субстанция” была выбрана именно американка Деми Мур, понятна. Звезда 1990-х и секс-символ Голливуда, она всегда бросала вызов социальным предрассудкам и не боялась провокационных ролей. Вспомним ее обнаженную фотосессию на последнем месяце беременности для журнала Vanity Fair. Или обритую налысо голову и изнурительные физические тренировки для роли в фильме “Солдат Джейн”. Или брак с актером Эштоном Кучером на 16 лет моложе ее, который обсуждался таблоидами всего мира…
В 2019-м году Деми Мур выпустила свои мемуары “Наизнанку” (Inside Out), где откровенно рассказала о многих мрачных эпизодах своей жизни - о тяжелой болезни почек, которую ей диагностировали в раннем детстве, о пьянстве отца, о суицидальных наклонностях матери, о пережитом в 15 лет сексуализированном насилии… Эта суровая школа жизни не сломала Деми, а, ноборот, превратила ее в стойкого оловянного солдатика, который способен противостоять любым угрозам внешнего мира. А, поскольку этот мир принадлежит мужчинам (по крайней мере, так было в Голливуде во времена начала карьеры Деми Мур), то актриса выбрала очень действенное орудие - собственное тело. Эту идеальную оболочку она создавала годами, став завсегдатаем спортзалов и клиник пластической хирургии.
В 1996-м Деми Мур стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда, затребовав 12,5 млн долларов за роль в фильме “Стриптиз”. До того подобные гонорары получали только мужчины. Деми стремилась изменить правила индустрии, но ее подвиг тогда мало кто оценил. Более того, ее обвинили в снобизме, высокомерии и алчности. Но факт остается фактом: после этого случая кривая женских гонораров в Голливуде резко пошла вверх.
Деми Мур не очень-то жаловали критики. Многие из ее серьезных ролей, затрагивающие актуальные темы (проблема абортов, борьба с раком), проходили мимо кинопремий. Потребовалась “Субстанция”, чтобы ее актерские таланты, женский и человеческий опыт, мудрость и смелость смогли раскрыться в полной мере. Надеемся, что уж на этот раз работа Деми Мур будет оценена по достоинству.
Тильда Суинтон: гений перевоплощения
64-летняя актриса Тильда Суинтон - муза известных режиссеров, обладатель множества престижных кинонаград, включая “Оскар”, и настоящий гений перевоплощения. Кого она только не играла - ангелов и демонов, красавиц и чудовищ, молодых и старых, женщин и мужчин. Ну, и неземных существ, конечно, - трудно найти актрису, которая бы выглядела более “инопланетно”. За эту уникальную внешность актрису обожают дизайнеры и модные дома - редко кто способен с таким шиком носить одновременно гламурное декольтированное платье и строгий мужской костюм, пафосный буржуазный наряд и “уродливое” концептуальное произведение авангардиста.
Сама актриса к своей внешности относится с юмором: “Я выгляжу в точности, как мой отец, когда он побреется. А еще я похожа на Дэвида Боуи”. Кстати, с этим музыкантом Тильду связывала многолетняя дружба. Их роднила, помимо всего прочего, любовь к гендерным играм. На вечеринках они часто переодевались в одежду противоположного пола, а на одной из фотографий пародируют друг друга: Тильда загримирована под Боуи, а он - под нее.
Уже в самом начале ее карьеры режиссеры стали эксплуатировать эту андрогинность, превращая актрису то в мужчину (Моцарт в спектакле “Моцарт и Сальери”), то в женщину (Дева Мария в фильме Дерека Джармена “Сад”). Всемирную славу ей принесла роль в фильме Салли Поттер “Орландо” (1992). Там она сыграла путешествующего во времени юношу, который засыпает, а, проснувшись спустя несколько столетий, обнаруживает, что стал женщиной. Эта лента, поставленная по знаменитому роману Вирджинии Вулф, предвосхитила популярные в начале 2000-х дискуссии об изменчивости гендера и превратила Тильду в настоящую квир-икону.
Кстати, в 2021-м году в интервью журналу Vogue Суинтон и сама призналась в том, что идентифицирует себя как квир-персону. Правда, годом позже уточнила, что имела в виду не сексуальную ориентацию, а просто свою “странность”, непохожесть на других.
У Тильды двое детей от шотландского художника и драматурга Джона Бирна. С 2004-го года она живет с художником из Новой Зеландии Сандро Коппом, который моложе ее на 18 лет. Собственный возраст ее, похоже, совершенно не интересует. Тильда часто цитирует свою бабушку, которая, дожив до 97 лет, говорила: “Возраст - смешная вещь. Чем старше, тем смешнее”.
Видимо, поэтому Тильда так часто играет не просто персонажей старше себя, а настоящих древних старух (зачастую карикатурных, как в фильме “Отель “Гранд Будапешт”). Более того, в фильме “Суспирия” итальянского режиссера Луки Гуаданьино она играет даже не старуху, а старика - если бы не титры, Тильду в этой роли никто бы не узнал. Кстати, в этом фильме у нее целых три роли - главы балетной школы Мадам Бланк, старой ведьмы Матери Маркос и психиатра Доктора Клемперера, который раскрывает заговор ведьм.
Это не единственный фильм, в котором Тильда Суинтон едина в нескольких лицах. Режиссеры уже давно соревнуются друг с другом в деле “клонирования” актрисы. В картине Пон Чжун Хо “Окча” Тильда играет двух сестер, в фильме “Вечная дочь” - мать и дочь. Но больше всего ролей - целых четыре! - она сыграла в научно-фантастической комедии “Техносекс”: ученая и три ее клона-киборга.
Внеземные существа - еще одна специализация Тильды Суинтон. Она одинаково убедительна и в роли архангела Гавриила (“Константин”), и в образе Белой Колдуньи (“Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф”), и в роли бритоголовой Старейшины из вселенной Marvel (“Доктор Стрэндж”). А разве можно найти лучшую вампиршу, чем ее Ева из фильма Джармуша “Выживут только любовники”?..
Спектр актерского мастерства Тильды Суинтон поистине безграничен. Она способна сыграть роль человека любого возраста, пола и сексуальной ориентации. Она может быть чертовски сексуальной (как, например, в фильме “Молодой Адам”, где у нее много откровенных сцен) и абсолютно отталкивающей, нежной и жестокой.
В последней работе Суинтон - роли умирающей от рака военной журналистки в фильме Педро Альмодовара “Соседняя комната” - она берет новую профессиональную планку. Ее героиня, которая всегда была бойцом по жизни, решает противостоять смерти. Но не лечением - оно бесполезно, а тем, что она сама примет решение, когда ей покинуть этот мир. Героиня покупает нелегальную таблетку с эвтаназией и приглашает свою подругу (Джулианна Мур) разделить с ней последние дни.
В этом фильме Тильда впервые так подробно играет подступающую смерть. Крупные кадры ее страдающего, но мужественного лица со скорбными морщинами рассказывают о ее героине больше, чем подробности ее биографии. И, хотя героиня умирает, этот фильм дает зрителю надежду. Место героини занимает ее дочь - точная копия матери. Ход, казалось бы, банальный, но действенный, он олицетворяет бесконечность жизни. Роль дочери, разумеется, тоже играет Тильда Суинтон. Ну, а кто еще?..
Изабель Юппер: актриса с двойным дном
Главная творческая “фишка” француженки Изабель Юппер, признанной одной из лучших актрис нашего времени, - умение играть двойное дно. За интеллигентной неброской внешностью ее героинь скрываются дикие, разрушительные страсти. Изабель Юппер не надо обнажаться (хотя она готова это сделать в любой момент, несмотря на свой 71 год). Ее духовный стриптиз - куда более шокирующая штука.
Визитной карточкой Юппер стала роль в фильме Михаэля Ханеке “Пианистка”. Она сыграла 40-летнюю Эрику, профессора Венской консерватории, которая ведет благопристойный образ жизни рафинированной интеллектуалки, но на самом деле одержима сексом. Она подглядывает за парочкой, занимающейся любовью в машине, ходит в видеосалон, чтобы выбрать порнофильм, вдыхает запах спермы из выброшенных в мусорник салфеток. Студент Вальтер становится не только ее первым любовником, но и первой жертвой, над которым она будет ставить свои садомазохистские эксперименты. Причем, неизменно под классическую музыку.
Конечно, этот фильм был снят не просто о женщине, ведущей двойную жизнь. Ханеке копает глубже. Для него “Пианистка” - это метафора всей современной европейской культуры, которая, по его мнению, давно уже стала тоталитарным институтом и ничем другим, кроме как BDSM, не занимается. Под музыку Баха и Шуберта.
“Мне с самого начала было ясно, что я сниму “Пианистку”, только если в ней сможет сыграть Изабель. Она - непревзойденный профессионал, никто так не умеет отыгрывать страдание. С одной стороны - предельное страдание, с другой - ее ледяная интеллектуальность. Ни один актер не способен так сочетать одно с другим”, - говорил Михаэль Ханеке в интервью The Giuardian.
Не менее шокирующая роль досталась Изабель Юппер в фильме Поля Верховена “Она” (2016). Ее героиня Мишель становится жертвой жестокого нападения и изнасилования. Она решает найти насильника самостоятельно, но не затем, чтобы сдать его полиции или отомстить, а чтобы сделать своим любовником на постоянной основе. “Идеальная история любви в эру пост-феминизма” - так сказала об этой картине сама Юппер.
Эта актриса - настоящий трудоголик. На данный момент она снялась в 154 картинах, и это далеко не предел. Несмотря на свой почтенный возраст, на пенсию она не собирается и каждый год снимается в двух-трех проектах, да еще иногда и играет в театре. Несколько лет назад журнал The New York Times составил список лучших актеров и актрис XXI века (мужчины там вперемежку с женщинами - в соответствии с нынешней модой на гендерное равенство). Изабель там значится на 2-м месте. На 1-м - Дэнзел Вашингтон. В этом году Юппер стала президентом жюри 81-го Венецианского кинофестиваля.
“Мне нужен кто-то, кто сыграет действительно извращенного персонажа”, - говорил кинорежиссер Клод Шаброль, когда искал актрису в свой фильм “Виолетта Нозьер” (1978). Для Изабель это была одна из первых героинь с тем самым “двойным дном”: днем Виолетта была послушной дочерью буржуазных ролителей, а ночью - проституткой. Но денег от клиентов ей было мало, и она решает отравить своих родителей. Эта работа принесла 25-летней актрисе приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. И это было только начало: в ее копилке высших кинематографических наград есть практически все.
Способность Изабель Юппер сочетать невинный внешний вид и извращенную “начинку” Клод Шаброль использовал и в других их совместных работах. Пожалуй, наиболее радикальная из них - “Церемония” (1995). Эту ленту критики назвали “последним марксистским фильмом”, поскольку героиня Юппер, представитель рабочего класса, устраивает кровавую резню в доме богатых хозяев (этот ход потом повторил Пон Чжун Хо в фильме “Паразиты”).
Ее сотрудничество с Шабролем продолжалось на семи фильмах. Самым сильным многие критики считают “Женское дело” (1988), где Юппер играет женщину, имеющую реальный прототип. Во время второй мировой войны она делала нелегальные аборты, за что в 1943-м году была казнена на гильотине.
Уникальность Юппер заключается не только в бесстрашии, которое проявляется в выборе ролей, но и в доверии режиссерам, многие из которых находили в ней не просто актрису, но полноценного соавтора.
Ее очень любят снимать иностранцы. “Для каждого из них я иностранка, и это помогает мне стать центром конфликта, носительницей инаковости, контрастности, - анализирует актриса свою роли в зарубежных картинах. - С другой стороны, я и так всю жизнь чувствую себя иностранкой. Ну что тут поделаешь? Не могу сказать, что это делает меня несчастливой. Просто я везде чужая, даже во Франции, где я продолжаю оставаться маргиналом, считаясь популярной актрисой”.
Сейчас Изабель Юппер 71 год, но поверить в это абсолютно невозможно. Она в отличной физической форме, не делая при этом ни малейших попыток омоложения. Вот уже много лет Изабель Юппер, наряду с Николь Кидман и Ренатой Литвиновой, является музой дизайнера Демны Гвасалия, главы модного дома Balenciaga. Она снимается в рекламе марки и участвует в показах в качестве модели.
Кстати, таинственность, которую она так любит создавать на экране, Юппер переносит и на свой гардероб. “Всегда оставляйте что-то воображению. Прозрачная блузка привлекательней глубокого декольте, а платье длиной до пола лучше мини-юбки. В этом суть французского стиля - сохранение тайны. И не только в плане одежды”, - сказала актриса в одном интервью.
О ее личной жизни тоже известно крайне мало. Вся ее семья имеет отношение к кино. Муж Рональд Шама (сириец с еврейскими корнями) - владелец двух артхаусных кинотеатров в Париже, продюсер и дистрибьютор. 41-летняя дочь Лолита - актриса, она несколько раз снималась вместе со своей матерью. Неоднократно играли в кино и ее сыновья, 36-летний Лоренцо и 27-летний Анжело. Но, похоже, они все-таки решили быть по другую сторону экрана: один управляет артхаусным кинотеатром в Париже, другой пробует себя в продюсировании.