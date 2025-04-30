Один из сыновей Роберта Де Ниро объявил себя трансгендерной женщиной

Айрин говорит, что еще в подростковом возрасте чувствовала себя некомфортно и считала себя чужой в собственном теле. Кроме того, еще в школьные годы она совершила каминг-аут. “Очевидно, что ни один родитель не идеален, но я благодарю обоих моих родителей за то, что они согласились не привлекать ко мне внимания. Они сказали мне, что хотят, чтобы у меня было как можно более нормальное детство”.