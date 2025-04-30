Один из сыновей Роберта Де Ниро объявил себя трансгендерной женщиной
Сын легендарного голливудского актера Роберта Де Ниро Аарон Кендрик объявил себя трансгендером. Свой "каминг-аут" отпрыск звезды совершил в интервью журналу Them, поделившись подробностями жизни в знаменитом семействе.
Речь идет о 29-летнем Аароне, которого родила суррогатная мать, когда артист находился в отношениях с моделью Туки Смит. Ныне трансгендерная дочь Де Ниро откровенно рассказала о своем переходе в интервью Them. В ноябре прошлого года она начала гормональную терапию. Теперь же бывший Аарон — трансгендерная женщина Айрин. Она заплела длинные розовые дреды и предпочитает женственные образы.
Айрин говорит, что еще в подростковом возрасте чувствовала себя некомфортно и считала себя чужой в собственном теле. Кроме того, еще в школьные годы она совершила каминг-аут. “Очевидно, что ни один родитель не идеален, но я благодарю обоих моих родителей за то, что они согласились не привлекать ко мне внимания. Они сказали мне, что хотят, чтобы у меня было как можно более нормальное детство”.
This is a photo of Robert De Niro and his 29 year old Son, Aaron Kendrick.— josette caruso (@josettecaruso) April 30, 2025
Thoughts? pic.twitter.com/FAzzX20bE0
Вдохновляясь своей матерью и “влиянием других чернокожих женщин", она решила "начать гормональную терапию в ноябре прошлого года". Новообретенная женщина полагает, что обучение на консультанта по психическому здоровью является частью ее миссии, призванной помочь другим трансгендерам. "Цветные и гомосексуальные люди определенно нуждаются в большей пропаганде и поддержке в области психического здоровья. Поэтому я надеюсь, что смогу это сделать". Также Айрин поделилась, что планирует связать свою жизнь с актерством и моделингом. Кроме того, успеха она хочет добиться без помощи известных родителей.
У Роберта Де Ниро семеро детей, в том числе младшая, Джиа, которая родилась от подруги Тиффани Чен в апреле 2023 года.