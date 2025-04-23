Самой красивой женщиной 2025 года стала... 62-летняя Деми Мур
Издание People по традиции объявило обладательницу титула "Самая красивая женщина года". В 2025 году выбор миллионной армии читателей, которая принимает участие в голосовании, пал на актрису Деми Мур.
62-летняя Деми Мур стала лауреатом ежегодной премии журнала People, появившись на обложке в бирюзовом платье от Schiaparelli с золотыми вставками. "Конечно, это Деми!" - провозглашает титульный лист.
Как объяснила главный редактор журнала People Шарлотта Триггс в письме к читателям, принимая решение назвать Деми Мур самой красивой женщиной в мире, редакционная коллегия обращала внимание на людей, которые "доминируют в культурном диалоге". "Мы изучаем и бросаем вызов культурным стандартам красоты, с которыми борются многие люди. И мы празднуем решимость, внутреннюю силу, которые действительно видны на экране у этих женщин", — написала она.
В своем интервью Деми Мур рассказала о старении в Голливуде, отметив, что, несмотря на то, что слава "заставила ее пройти через все испытания", ее карьера также "вынудила" ее столкнуться с "проблемами самоосуждения и низкой самооценки". "Я еще больше ценю все то, через что прошло мое тело и что привело меня к нынешнему состоянию. Это не значит, что иногда я смотрю в зеркало и не думаю: "О боже, я выгляжу старой" или "О, у меня осунулось лицо" - я так и делаю. Я просто могу смириться с тем, что сегодня я нахожусь именно в этом состоянии, и я знаю, что разница сегодня в том, что это не определяет мою ценность или то, кто я есть", - сказала актриса.
Когда ее спросили, как она определяет красоту в этом возрасте, Деми Мур дала философский ответ. "В некотором смысле, красота просто есть. Вы можете смотреть на цветок и видеть его красоту. На человеческом уровне я нахожу подлинность и позитивность. Красота возникает из ощущения комфорта, когда вы остаетесь самим собой".
По словам актрисы, самое большое "освобождение, которое ей довелось испытать, — это внутреннее принятие себя и избавление от стереотипов о возрасте. И это постоянная, почти ритуальная работа — напоминать себе, что ценность человека состоит не только в его сильных сторонах, но и в слабостях, которые он обычно прячет от посторонних".
У Деми Мур трое дочерей - Румер (36 лет), Скаут (33 года), Таллула (31 год). Все они хвалят мать. Таллула выразила свою поддержку, поставив "лайк" под постом People в Instagram и прокомментировав: "Мой путеводный свет. Навсегда". А Румер поделилась одной из потрясающих фотографий своей матери с обложки, написав: "О, боже, это моя мама".