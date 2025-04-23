Самой красивой женщиной 2025 года стала... 62-летняя Деми Мур

В своем интервью Деми Мур рассказала о старении в Голливуде, отметив, что, несмотря на то, что слава "заставила ее пройти через все испытания", ее карьера также "вынудила" ее столкнуться с "проблемами самоосуждения и низкой самооценки". "Я еще больше ценю все то, через что прошло мое тело и что привело меня к нынешнему состоянию. Это не значит, что иногда я смотрю в зеркало и не думаю: "О боже, я выгляжу старой" или "О, у меня осунулось лицо" - я так и делаю. Я просто могу смириться с тем, что сегодня я нахожусь именно в этом состоянии, и я знаю, что разница сегодня в том, что это не определяет мою ценность или то, кто я есть", - сказала актриса.