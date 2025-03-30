Скончался звезда "Поющих в терновнике" Ричард Чемберлен - секс-символ, большую часть жизни скрывавший свою ориентацию
В США в возрасте 90-лет скончался знаменитый актер театра и кино Ричард Чемберлен, запомнившийся массовому зрителю прежде всего по ролям в картинах "Граф Монте-Кристо", "Сегун", "Поющие в терновнике" и других лентах.
"Наш любимый Ричард сейчас с ангелами”, - говорится в заявлении партнера актера Мартина Раббетта. - Он свободен и устремлен к тем, кого любил до нас. Как же мы были счастливы, что познакомились с такой удивительной и любящей душой. Любовь никогда не умирает. И наша любовь под его крыльями, которые поднимают его навстречу следующему великому приключению”.
Выросший в Беверли-Хиллз, Ричард Чемберлен был довольно неопытным актером, когда его наняли на роль Джеймса Килдэра, серьезного интерна и подопечного доктора Леонарда Гиллеспи в сериале "Доктор Килдэр". Многосерийная драма NBC была основана на популярных радио- и киносериалах MGM. После выхода шоу популярность Ричарда Чемберлена была столь велика, и он получал более 12 000 писем поклонниц в неделю, больше, чем кто-либо из других звезд студии MGM, даже Кларк Гейбл. Примечательно, что журнал Photoplay признал его самой популярной мужской звездой в течение трех лет подряд (1963–1965).
When fans ask me for advice, here's what I tell them: "Trust yourself."— Rebecca (@myfabulousfind1) March 30, 2025
Richard Chamberlain
RIP pic.twitter.com/DGjfKaEb61
Также его знают благодаря воплощенным на экране Эдмону Дантесу в "Графе Монте-Кристо", Людовику XIV в картине "Человек в железной маске", Джону Блэкторну в "Сегуне" и Ральфу де Брикассара в "Поющих в терновнике". Кроме того, актер исполнил роль Джейсона Борна в мини-сериале «Идентификация Борна» еще до того, как образ неубиваемого сотрудника ЦРУ прочно закрепилась за Мэттом Дейманом после выхода на экраны серии боевиков. В последние годы звезда телесериалов оставался верен себе и появлялся в эпизодах "Отчаянных домохозяек", "Частей тела", "Твин Пикс", "Громокошки" и других популярных лент.
Несмотря на многочисленных фанаток и их признания в любви, ответить им взаимностью актер не мог. Хотя французский женский журнал Nous Deux в декабре 1989 года утверждал, что он гей, Чемберлен подтвердил это только в своей автобиографии 2003 года "Разбитая любовь: мемуары". В ней актер описал, как был вынужден скрывать свою сексуальность. Он посещал премьеры и другие публичные мероприятия вместе с привлекательными женщинами-коллегами, как того требовали руководители студии, и избегал вопросов журналистов о том, почему не женат, всегда отвечая: "Было бы здорово жениться, но сейчас я невероятно занят".
"Когда я рос, быть геем, быть "не таким" или чем-то подобным было запрещено", — сказал он в интервью NBC. "Я сильно не любил себя и ужасно боялся этой части своей личности, и мне приходилось её скрывать". В книге он также описал свое трудное детство и отца-алкоголика, отметив, что написание мемуаров помогло ему избавиться от тяжелого эмоционального груза. Он выразил облегчение от того, что наконец может жить открыто. "Годами я играл в кошки-мышки с прессой. Игра окончена".