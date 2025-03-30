Скончался звезда "Поющих в терновнике" Ричард Чемберлен - секс-символ, большую часть жизни скрывавший свою ориентацию

Несмотря на многочисленных фанаток и их признания в любви, ответить им взаимностью актер не мог. Хотя французский женский журнал Nous Deux в декабре 1989 года утверждал, что он гей, Чемберлен подтвердил это только в своей автобиографии 2003 года "Разбитая любовь: мемуары". В ней актер описал, как был вынужден скрывать свою сексуальность. Он посещал премьеры и другие публичные мероприятия вместе с привлекательными женщинами-коллегами, как того требовали руководители студии, и избегал вопросов журналистов о том, почему не женат, всегда отвечая: "Было бы здорово жениться, но сейчас я невероятно занят".