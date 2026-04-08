Население Латвии призвали пройти этот тест хотя бы раз в жизни
В Рижской Восточной клинической университетской больнице 9 апреля 2026 года пройдет образовательная конференция для семейных врачей, интернистов, инфектологов, гинекологов и специалистов общественного здравоохранения, посвященная ранней диагностике ВИЧ и преимуществам своевременного лечения. Мероприятие будет доступно также и онлайн на платформе Zoom.
Конференцию под названием «HIV/AIDS в клинической практике в Латвии в XXI веке» организует учебный центр больницы. В ней примут участие ведущие специалисты в области инфектологии, в том числе профессор Байба Розентале, доцент Инга Ажиня, а также другие эксперты из стационара «Латвийский инфектологический центр» и Рижский университет имени Страдиня.
Цель специалистов — не только дать профессиональное понимание заболевания, но и повысить осведомленность общества о важности скрининга. Жителей призывают хотя бы раз в жизни пройти тест на ВИЧ.
Анализ данных показывает, что в Латвии наиболее типичный профиль пациента — люди в возрасте от 31 до 50 лет, при этом заражение чаще всего происходит через гетеросексуальные контакты. Это подтверждает, что риск касается широких слоев общества, а не только отдельных групп.
ВИЧ — серьезное, но сегодня контролируемое заболевание при условии ранней диагностики и лечения. В то же время специалисты отмечают, что главная проблема в Латвии — позднее выявление инфекции, что ухудшает результаты лечения и способствует дальнейшему распространению вируса.
В стране доступна эффективная государственно оплачиваемая терапия, позволяющая пациентам жить полноценной жизнью, однако ключевую роль играет готовность самого пациента начать лечение и соблюдать рекомендации врачей.
Пройти тест на ВИЧ в Латвии можно бесплатно и анонимно в специальных пунктах профилактики по всей стране.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия становится лидером в Европе по одному важному показателю системы здравоохранения.