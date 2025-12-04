Латвия становится лидером в Европе по одному важному показателю системы здравоохранения

До сих пор государственно оплачиваемая вакцинация против ВПЧ была доступна молодым людям в возрасте от 12 до 18 лет. Этим летом был сделан значительный шаг в сфере общественного здравоохранения, расширив возможности бесплатной вакцинации для взрослых до 25 лет, а также для групп высокого риска вплоть до 55 лет.