Латвия становится лидером в Европе по одному важному показателю системы здравоохранения
Как сообщает Министерство здравоохранения, Латвия становится лидером в Европе, расширяя целевую группу для государственной вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ).
В первые десять месяцев этого года против вируса папилломы человека были вакцинированы 41,3 процента девочек и 35,2 процента мальчиков в возрасте 12 лет, в то время как Всемирная организация здравоохранения рекомендует достичь 90 процентов охвата целевой группы к 2030 году.
До сих пор государственно оплачиваемая вакцинация против ВПЧ была доступна молодым людям в возрасте от 12 до 18 лет. Этим летом был сделан значительный шаг в сфере общественного здравоохранения, расширив возможности бесплатной вакцинации для взрослых до 25 лет, а также для групп высокого риска вплоть до 55 лет.
Это решение сделало Латвию лидером в Европе, обеспечив самую широкую целевую группу для государственной вакцинации против ВПЧ в регионе. Так, в Литве и Эстонии бесплатная вакцинация для взрослых не предоставляется.
Определенные типы вируса папилломы человека вызывают злокачественные опухоли, причем это касается не только женщин, но и мужчин. Более широкая доступность вакцинации означает лучшую защиту общества, снижение расходов на здравоохранение и более высокое качество жизни в долгосрочной перспективе.
Министерство здравоохранения прогнозирует, что благодаря расширению доступности вакцинации в ближайшие годы увеличится охват прививками и снизится риск заболеваний, вызываемых ВПЧ.
