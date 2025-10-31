Стало известно, что больше всего вгоняет в стресс и нервозность латвийское население

«Стресс — это тихий ослабитель иммунитета. Он является одним из важнейших факторов, влияющих как на эмоциональное, так и на физическое здоровье. Когда организм длительное время находится в состоянии стресса, иммунная система слабеет, и человек становится более восприимчивым к простудам и другим заболеваниям. Длительный стресс повышает уровень кортизола, который, в свою очередь, снижает активность лейкоцитов, из-за чего иммунная система медленнее реагирует на вирусы и воспаления», — объясняют фармацевты.