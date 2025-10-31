Стало известно, что больше всего вгоняет в стресс и нервозность латвийское население
Современный человек живет в постоянном цейтноте — и расплачиваться за это приходится здоровьем. Согласно свежим данным, стресс стал повседневным спутником большинства жителей: особенно сильно он бьёт по женщинам и молодёжи.
69 процентов жителей Латвии признают, что на их самочувствие чаще всего негативно влияют стресс и нервозность, свидетельствуют данные «Барометра благополучия», проведенного аптечной сетью EUROAPTIEKA. Влияние стресса особенно заметно среди женщин — 75 процентов, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 63 процента.
Наиболее высокий уровень стресса и нервозности зафиксирован в самой молодой возрастной группе — среди респондентов от 18 до 29 лет он достигает 82 процентов, тогда как в старших возрастных группах этот показатель постепенно снижается, достигая 56 процентов среди опрошенных в возрасте от 60 до 74 лет.
Среди факторов, ухудшающих самочувствие, названы проблемы на работе и перегрузка (30 процентов), финансовые трудности (29 процентов) и плохое физическое состояние — частые болезни и нехватка энергии (28 процентов). Все эти факторы также связаны со стрессом и нервозностью.
«Стресс — это тихий ослабитель иммунитета. Он является одним из важнейших факторов, влияющих как на эмоциональное, так и на физическое здоровье. Когда организм длительное время находится в состоянии стресса, иммунная система слабеет, и человек становится более восприимчивым к простудам и другим заболеваниям. Длительный стресс повышает уровень кортизола, который, в свою очередь, снижает активность лейкоцитов, из-за чего иммунная система медленнее реагирует на вирусы и воспаления», — объясняют фармацевты.