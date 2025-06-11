Врачи объяснили, почему в дождливую погоду может обостриться аллергия

Врачи советуют тем, кто испытывает симптомы, избегать открытых полей, лугов и мест с большим количеством деревьев. "Городские парки с преобладанием мощеных площадок над цветниками могут быть хорошей альтернативой, как и места с естественными ветрозащитными барьерами, такими как холмы или горы, которые помогают снизить концентрацию пыльцы в воздухе независимо от погоды. Если идет сильный дождь и вы остаетесь дома, не забывайте плотно закрывать окна, чтобы пыльца, поднятая дождем, не проникала внутрь. Использование очистителя воздуха и сушка белья в помещении также могут помочь уменьшить контакт с аллергенами. Следите за изменениями погоды и корректируйте свои планы - это может значительно облегчить симптомы аллергии даже в непредсказуемые весенние и летние дни".