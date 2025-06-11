Врачи объяснили, почему в дождливую погоду может обостриться аллергия
В Латвии сохраняется дождливая погода, и многие люди, страдающие от аллергии, по-прежнему испытывают ее неприятные симптомы.
Врачи объясняют, что хотя легкий дождь может принести облегчение, очищая воздух от пыльцы, сильные дожди, особенно в ветреную погоду или ближе к вечеру, наоборот, поднимают пыльцу в воздух.
"Солнечный свет также играет важную роль. Растения нуждаются в свете для фотосинтеза, поэтому в пасмурную погоду уровень пыльцы может временно снижаться, но как только солнце возвращается, следует ожидать резкого роста концентрации пыльцы. Вот почему так важно следить за прогнозом погоды и соответствующим образом планировать свой день, особенно родителям детей-аллергиков", - говорят специалисты.
Врачи советуют тем, кто испытывает симптомы, избегать открытых полей, лугов и мест с большим количеством деревьев. "Городские парки с преобладанием мощеных площадок над цветниками могут быть хорошей альтернативой, как и места с естественными ветрозащитными барьерами, такими как холмы или горы, которые помогают снизить концентрацию пыльцы в воздухе независимо от погоды. Если идет сильный дождь и вы остаетесь дома, не забывайте плотно закрывать окна, чтобы пыльца, поднятая дождем, не проникала внутрь. Использование очистителя воздуха и сушка белья в помещении также могут помочь уменьшить контакт с аллергенами. Следите за изменениями погоды и корректируйте свои планы - это может значительно облегчить симптомы аллергии даже в непредсказуемые весенние и летние дни".