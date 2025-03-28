Аллергия маскируется под вирус: не перепутайте - узнайте признаки!
Весна - обманчивое время года, с резкими перепадами температуры и не теряющими актуальность вирусами. Появляется еще и дополнительный фактор - пыльца, способная вызывать аллергию. Как отличить весеннюю простуду или вирус от аллергического насморка? Рассказывают приглашенный эксперт BENU Aptieka, семейный врач Зане Зитмане и клинический фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце.
Простуда или аллергический насморк?
Несмотря на яркое солнце и светлые дни, распространение различных вирусов продолжается, говорит семейный врач Зане Зитмане. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, заболеваемость гриппом в последнее время несколько снизилась, но он все еще остается актуальным. Также нужно иметь в виду, что грипп обычно продолжается в марте-апреле, но может быть активным до мая. В свою очередь Covid-19 не имеет ярко выраженной сезонности, поэтому с ним можно столкнуться в течение всего года.
Одновременно быстро приближается сезон аллергии на пыльцу. Как отличить аллергию от вируса? Главное отличие в том, что для аллергии не характерна высокая температура и симптомы не проходят сами по себе, а сохраняются до тех пор, пока продолжается контакт с аллергеном, объясняет семейный врач. В случае аллергии наиболее характерными симптомами являются чихание, слезящиеся глаза, зуд и водянистый насморк. При простуде выделения из носа со временем становятся более густыми, может болеть горло, чего обычно не бывает при аллергии.
Как распознать аллергию у ребенка?
Аллергия у детей встречается довольно часто, поэтому родители должны быть внимательными и обращать внимание на симптомы, рассказывает семейный врач. Типичными симптомами аллергии у детей являются:
- продолжительный насморк без температуры;
- чешущиеся глаза, частое моргание;
- чихание, заложенный нос;
- раздражительность, пониженная способность сосредоточиться.
При появлении у ребенка упомянутых симптомов необходимо обратиться к семейному врачу, который оценит ситуацию и назначит лечение или, если нужно, направит к аллергологу.
Взрослые также не должны игнорировать подозрения на аллергию и при необходимости обратиться к своему семейному врачу для проведения более детального обследования и проб на аллергены.
Аллергия! Что делать?
В случае аллергии нужно стараться избегать или по возможности уменьшить контакт с аллергеном (например, меньше бывать на улице в сезон пыльцы, особенно когда ее уровень высок), рекомендует семейный врач.
Существуют специальные приложения, позволяющие отслеживать распространенность пыльцевых аллергенов в определенное время. Чтобы облегчить симптомы аллергии, можно принимать антигистаминные препараты внутрь. Также можно принимать препараты, которые подавляют симптомы аллергии локально, например, капли для носа или противоаллергические глазные капли. Аллергию можно также лечить с помощью иммунотерапии, которая обычно проводится длительное время (2-5 лет). Во время этого лечения в организм регулярно вводится аллерген, чтобы вызвать десенсибилизацию организма к аллергену.
Клинический фармацевт Илзе Приедниеце объясняет, что существует широкий спектр противоаллергических средств - как безрецептурных, так и рецептурных.
- Противоаллергические таблетки содержат антигистаминные препараты, блокирующие гистаминные рецепторы, и используются при аллергическом рините, для облегчения симптомов со стороны носа и глаз, а также при крапивнице. Рекомендуются препараты второго или более нового поколения, которые обычно принимают один раз в день. Препараты первого или более раннего поколения могут вызывать сонливость.
- Спреи для носа - помогают облегчить симптомы аллергии, такие как чихание, насморк, заложенность носа, зуд в носу. Антигистаминные спреи продаются в аптеках и используются при сенной лихорадке и несезонном аллергическом рините для уменьшения выделений из носа, чихания и отека слизистой оболочки носа. Имеются также спреи для носа, содержащие глюкокортикостероиды и обладающие противовоспалительной эффектом.
- Спреи с морской водой - используются для гигиены носа. Спреи для носа с натуральными полимерами образуют на слизистой оболочке носа защитный слой от аллергенов. Их можно использовать как для профилактики, так и для облегчения симптомов.
- Противоаллергические глазные капли - помогают снять покраснение, зуд, слезотечение и припухлость век, вызванные аллергией. Кроме того, капли "искусственная слеза" помогают вымывать аллергены.
- Антигистаминные гели - используются для облегчения зуда после аллергических кожных реакций, таких как сыпь, крапивница, экзема, укусы насекомых и солнечные ожоги.
О выборе наиболее подходящих безрецептурных средств необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Рецептурные препараты назначаются врачом после консультации.
Помните! Необоснованный прием лекарств вредит вашему здоровью! Перед приемом лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению и соответствующую информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о приеме лекарства.
Полезные советы в сезон аллергии
В случае аллергии старайтесь уменьшить контакт с аллергенами, советует клинический фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце. При аллергии на пыльцу рекомендуется:
- воздерживаться от занятий спортом на открытом воздухе и длительных прогулок в период наибольшей концентрации пыльцы;
- тщательно проветривать помещения и держать окна закрытыми, чтобы уменьшить количество пыльцы, попадающей в помещения;
- надевать солнцезащитные очки и головной убор, выходя на улицу, ополаскивать лицо и менять одежду и обувь, возвращаясь в помещение; хранить верхнюю одежду отдельно;
- принимать душ после прогулок и мыть голову перед сном, чтобы уменьшить количество пыли, которую вы приносите в спальню;
- регулярно проводить влажную уборку влажных помещений и поверхностей;
- сушить белье в помещении, чтобы предотвратить попадание на него пыли;
- следить за гигиеной носа - для этого можно использовать спреи с морской водой, а для промывания глаз от аллергенов - капли "искусственная слеза". Также существуют спреи для носа с натуральными полимерами, которые образуют на слизистой оболочке носа защитный слой от аллергенов и могут использоваться как для профилактики, так и для облегчения симптомов.