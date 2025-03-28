Аллергия маскируется под вирус: не перепутайте - узнайте признаки!

Одновременно быстро приближается сезон аллергии на пыльцу. Как отличить аллергию от вируса? Главное отличие в том, что для аллергии не характерна высокая температура и симптомы не проходят сами по себе, а сохраняются до тех пор, пока продолжается контакт с аллергеном, объясняет семейный врач. В случае аллергии наиболее характерными симптомами являются чихание, слезящиеся глаза, зуд и водянистый насморк. При простуде выделения из носа со временем становятся более густыми, может болеть горло, чего обычно не бывает при аллергии.