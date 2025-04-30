"Позвоните через месяцев шесть..." Житель Елгавы с переломом кисти оказался бессилен записаться к специалисту

Как сообщает телепередача LTV "4.studija", врач направил Витолда на ультразвуковое исследование, но попытки записаться на него превратились в долгий и безнадежный процесс. Звоня из одного медучреждения в другое, Витолд и его супруга Инта сталкивались с ситуацией, при которой даже при острой необходимости получить бесплатное обследование по государственной программе можно только после многих месяцев ожидания.