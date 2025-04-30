"Позвоните через месяцев шесть..." Житель Елгавы с переломом кисти оказался бессилен записаться к специалисту
Когда житель Елгавы Витолд Сондорс получил ожог кисти, он и представить не мог, что это станет началом длительной и мучительной борьбы с латвийской системой здравоохранения. Получив помощь в больнице, при выписке он заметил странное образование в районе кисти — "что-то вроде нароста". Позднее рентген показал перелом, хотя, как он сам говорит, "не было ни падения, ничего подобного". Но настоящие проблемы начались потом.
Как сообщает телепередача LTV "4.studija", врач направил Витолда на ультразвуковое исследование, но попытки записаться на него превратились в долгий и безнадежный процесс. Звоня из одного медучреждения в другое, Витолд и его супруга Инта сталкивались с ситуацией, при которой даже при острой необходимости получить бесплатное обследование по государственной программе можно только после многих месяцев ожидания.
«Позвоните через месяцев шесть», — таков был один из ответов.
В других учреждениях сообщали, что запись еще не началась, потому что предыдущая очередь уже заполнена. Где-то говорили, что подобные исследования на этой части тела вообще не проводятся. Единственная альтернатива — платное обследование. «Ну, плюс-минус 60 евро», — говорит Витолд. «Серьезно? У человека перелом — и вот такой ответ?» — возмущается он.
Инта эмоционально говорит: «Мы уже пожилые... может, наши дни сочтены. Но ведь есть и более молодые люди, которым тоже недоступны эти услуги».
Это общенациональная проблема
В Елгаве ультразвуковое обследование кисти за счет государства предоставляют четыре учреждения. Но в двух из них это сейчас невозможно из-за нехватки специалистов: в одном врач давно нетрудоспособен, в другом уволился и не был заменен. Единственное место с более короткой очередью — Елгавская городская больница, но даже там ждать приходится более полугода.
Во всей Латвии УЗИ кисти делают лишь в 26 из более чем 100 учреждений, где вообще возможна сонография. Причина — слишком низкий тариф, установленный государством. Ассоциация ультрасонографистов Латвии объясняет: государственный тариф — 23 евро за обследование — даже не покрывает себестоимость услуги. «Это включает амортизацию оборудования, материалы, электричество, регистрацию...», — подчеркивают в ассоциации. Государство оценивает труд врача втрое ниже его реальной стоимости.
Неудивительно, что квалифицированные специалисты не хотят выполнять государственные заказы, предпочитая частный сектор. Национальная служба здравоохранения сообщает, что пересчет тарифа уже произведен — и в будущем цена обследования может вырасти до 30,75 евро. Но даже это — лишь половина от того, что необходимо, чтобы врачам было выгодно работать с государственными пациентами.
Очереди растут, пациенты страдают
Тем временем ситуация становится все более трагичной. Часть пациентов, не дождавшись обследований, вынуждена обращаться за неотложной помощью с уже запущенными состояниями.
Устав от безнадежности, Витолд и Инта даже задумываются о самолечении.
«Раз уж нет врачей, которые могут помочь пожилому человеку в острой ситуации...»
В стране ежедневно тратятся миллионы евро на проекты, закупки, премии и надбавки. При этом забываются настоящие приоритеты — право человека на достойную медицинскую помощь.