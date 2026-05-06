Латвийским болельщикам объявили, как и где будут показывать матчи чемпионата мира по хоккею
Чемпионат мира по хоккею с 15 по 31 мая соберет хоккейных болельщиков в Швейцарии — матчи пройдут в Цюрихе и Фрибуре. Трансляции игр, самые яркие моменты и анализ чемпионата покажет Латвийское общественное СМИ (LSM) — на LTV7, Latvijas Radio 1 и на платформе REplay.lv.
На телеканале LTV7 в прямом эфире покажут 34 матча, еще 14 игр будут доступны в записи. На REplay.lv можно будет посмотреть все 64 матча: помимо 34 игр и ежедневных «Обзоров матчей», которые будут выходить на LTV7, эксклюзивно на REplay.lv в прямом эфире будут доступны и остальные 30 встреч чемпионата.
Во время турнира перед матчами сборной Латвии, в перерывах и после игр зрителей в горячие дискуссии и анализ матчей будет погружать команда программы Hokeja studija на LTV7.
Интервью, закулисные материалы, видеоархив, календарь матчей, турнирные таблицы, обзоры и другой оригинальный контент будут доступны на портале LSM в разделе Hokeja čempionāts 2026. В свою очередь, на Latvijas Radio 1 в программе службы новостей Labrīt с 15 мая по 1 июня в 08:05 будет выходить Hokeja studija, где Марис Бергс и Мартиньш Клявениекс будут рассказывать об актуальных событиях чемпионата.
В этом году на чемпионате мира 2026 латвийская сборная сыграет в группе А, матчи которой пройдут в Цюрихе. Там латвийская команда встретится со сборными Швейцарии, Германии, Австрии, Финляндии, США, Великобритании и Венгрии.
Матчи группы B пройдут во Фрибуре, где сыграют сборные Канады, Швеции, Чехии, Словакии, Дании, Норвегии, Словении и Италии.
Свой первый матч Латвия проведет 16 мая против сборной Швейцарии. На групповом этапе латвийская команда сыграет семь матчей, которые по латвийскому времени пройдут в вечерних и дневных сессиях: четыре матча начнутся в 21.10, два — в 17.10 и один — в 13.10.
Игры будут комментировать профессиональные хоккейные эксперты — бывшие хоккеисты Артис Аболс, Эдгарс Масальскис, Гиртс Анкипанс и Артурс Баровскис. Вместе с ними будут работать комментаторы Карлис Комаровскис, Янис Степитис, Андрис Аузиньш и другие. Матчи сборной Латвии прокомментируют Лотарс Зариньш и Хербертс Васильев.