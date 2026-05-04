ВИДЕО: еще один латвийский хоккеист вместе со своей командой выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли

В прошлом году в финальной серии команда "Флорида Пантерз", за которую выступает защитник Увис Янис Балинскис, победила "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 4:2 и завоевала Кубок Стэнли второй год подряд. В этом сезоне «Пантерз», в составе которых дебютировал латвийский нападающий Сандис Вилманис, провели неудачный регулярный чемпионат и досрочно сложили чемпионские полномочия.