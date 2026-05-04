ВИДЕО: еще один латвийский хоккеист вместе со своей командой выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли
Представляемая латвийским нападающим Земгусом Гиргенсонсом команда "Тампа-Бэй Лайтнинг" не смогла преодолеть первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ.
В седьмом матче четвертьфинала Восточной конференции «Лайтнинг» на своем льду уступили Монреаль Канадиенс со счетом 1:2 (0:1, 1:0, 0:1), проиграв серию до четырех побед — 3:4.
Гиргенсонс провел на льду 14 минут, за которые выполнил семь силовых приемов и заблокировал три броска, завершив матч с нейтральным показателем полезности.
В концовке первого периода гостей вперед вывел Ник Сузуки. Во втором периоде счет сравнял Доминик Джеймс, подправив бросок партнера при игре в большинстве.
Победную шайбу «Монреаль» забросил в третьем периоде на 11-й минуте — Алекс Ньюхук первым оказался на добивании и отправил шайбу в ворота хозяев.
В воротах «Лайтнинг» играл Андрей Василевский, который отразил семь из девяти бросков. Голкипер «Канадиенс» Якоб Добеш справился с 28 бросками и был признан первой звездой матча.
«Лайтнинг» выбывают в первом раунде Кубка Стэнли уже четвертый год подряд.
Во втором раунде, полуфинале Восточной конференции, «Канадиенс» встретятся с "Баффало Сейбрз", которые в серии со счетом 4:2 обыграли "Бостон Брюинз".
Ранее латвийский вратарь Артур Шилов, защищавший ворота "Питтсбург Пингвинз", тоже на прошел в следующий раунд Кубка Стэнли, уступив в серии "Филаделфия Флайерз".
В прошлом году в финальной серии команда "Флорида Пантерз", за которую выступает защитник Увис Янис Балинскис, победила "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 4:2 и завоевала Кубок Стэнли второй год подряд. В этом сезоне «Пантерз», в составе которых дебютировал латвийский нападающий Сандис Вилманис, провели неудачный регулярный чемпионат и досрочно сложили чемпионские полномочия.