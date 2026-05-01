Сборная Латвии по хоккею U-18 проиграла в полуфинале ЧМ и теперь поборется за бронзу
Мужская сборная Латвии U-18 по хоккею в пятницу в Тренчине в полуфинале элитного дивизиона чемпионата мира уступила Словакии со счетом 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). В субботу в матче за бронзовые медали соперником латвийцев станет проигравший в матче Швеции и Чехии.
В четверку лучших чемпионата элитного дивизиона сборная Латвии U-18 вышла впервые.
В первом периоде у сборной Латвии не было опасных моментов у ворот соперников, однако в одном из эпизодов после броска Адриана Клявиньша шайба попала в конец клюшки вратаря соперников и пролетела мимо цели. Хотя последние минуты периода латвийцы в основном провели в своей зоне защиты, в первом отрезке количество бросков было равным — 7:7.
В начале второй трети Патрик Плуминьш в нескольких эпизодах нейтрализовал броски соперников. В середине матча сборная Латвии впервые в игре оказалась в меньшинстве, в котором успешно оборонялась, к тому же после него Кристерс Обукс без помех нанес опасный бросок по воротам сборной Словакии. Словаки несколькими бросками пытались доставить шайбу к воротам, и за 17 секунд до ухода на перерыв Михал Якубец у угла ворот затолкал ее в сетку.
На пятой минуте третьего периода сборная Латвии впервые в матче получила возможность сыграть в большинстве. Сразу после вбрасывания словаки вдвоем убежали к воротам сборной Латвии, но Плуминьш спас команду. Использовать преимущество в одного хоккеиста не удалось, и во второй половине трети латвийцам также не удавалось угрожать воротам соперников.
В конце предпоследней минуты основного времени Плуминьша заменили на шестого полевого игрока, однако отыграться не удалось.
В среду в четвертьфинале латвийские хоккеисты со счетом 5:2 победили сверстников из США, впервые в истории выйдя в полуфинал.
Словаки в четвертьфинале разгромили Данию со счетом 7:1 и вышли в четверку лучших чемпионата мира U-18 четвертый год подряд. На трех предыдущих турнирах словацким хоккеистам приходилось довольствоваться четвертым местом.
Обе команды встречались и в матче подгруппы, в котором Латвия признала превосходство Словакии со счетом 2:5.
В других матчах группы A латвийцы со счетом 0:6 уступили Канаде, со счетом 0:2 проиграли сверстникам из Финляндии и со счетом 8:1 разгромили Норвегию, заняв в подгруппе четвертое место. В свою очередь, словаки на старте турнира со счетом 2:1 победили канадцев, со счетом 6:1 обыграли норвежцев и со счетом 4:5 в овертайме уступили финнам, что не помешало им занять первое место в группе.
В четвертьфинале шведы со счетом 4:2 были сильнее Канады, а чехи со счетом 2:1 обыграли Финляндию.