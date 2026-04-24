Из-за допуска к играм россиян и белорусов свой спортивный пост покинул экс-президент Латвии Вейонис
После решения Международной федерации баскетбола (FIBA) разрешить сборным России и Беларуси U-21 по баскетболу 3x3 вернуться к участию в Лиге наций свой пост в комиссии FIBA 3x3 покинул президент Латвийского баскетбольного союза (ЛБС) и бывший президент Латвии Раймонд Вейонис.
Ранее сообщалось, что в четверг Центральный совет FIBA, ссылаясь на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в молодежных соревнованиях, предоставил исключительное разрешение на регистрацию команд стран-агрессоров U-21 в турнирах Лиги наций FIBA 3x3 в Азии.
Как отмечает ЛБС, это решение было принято без предварительного обсуждения в комиссии FIBA 3x3.
Сегодня президент ЛБС Раймонд Вейонис официально уведомил генерального секретаря FIBA Андреаса Загклиса о своем выходе из комиссии, выразив протест против самого решения и указав на нарушение демократических процедур его принятия.
«После принятого вчера Центральным советом FIBA решения об участии команд России и Беларуси U-21 по баскетболу 3x3 в Лиге наций FIBA и с учетом того, что этот вопрос не рассматривался в соответствующей комиссии, я принял решение уйти со своей должности в комиссии FIBA 3x3», — говорится в письме Вейониса.
При этом Центральный совет FIBA сохранил запрет на участие российских и белорусских команд в остальных турнирах под эгидой организации как минимум до следующего заседания Исполнительного комитета, запланированного на сентябрь.
«С 24 февраля 2022 года, когда мировое спортивное сообщество и международные организации резко осудили вторжение России и не допустили российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, со временем во многих странах и организациях позиция по этому вопросу смягчилась. Это подтверждает и решение Центрального совета FIBA», — подчеркнул глава ЛБС.
Он добавил, что возглавляемая им организация продолжает последовательно выступать против допуска спортсменов стран-агрессоров к международным соревнованиям. «Благодаря совместным действиям Латвии, других стран Балтии и Северной Европы, а также наших единомышленников, представители стран-агрессоров уже пятый год не участвуют в европейских баскетбольных соревнованиях», — отметил Вейонис. «Мы продолжим работать, чтобы сохранить эту позицию до тех пор, пока война в Украине не завершится решением, принятым нашими союзниками».
Ожидается, что баскетболисты U-21 из России и Беларуси смогут зарегистрироваться для участия в турнирах Лиги наций в Китае и Малайзии.