Путин прилетел в Китай вскоре после Трампа: Си заговорил о "непоколебимых" связях с Россией
Российский президент Владимир Путин приехал в Пекин всего через несколько дней после визита туда президента США Дональда Трампа. Председатель КНР Си Цзиньпин встретил его словами о «непоколебимых» связях Китая и России, а Кремль анонсировал подписание около 40 документов.
Начав переговоры в пекинском Доме народных собраний, Путин и Си похвалили особые отношения своих стран и продлили договор о «дружественном сотрудничестве».
Пекин и Москва «постоянно углубляли наше политическое взаимное доверие и стратегическую координацию с устойчивостью, которая остается непоколебимой», сказал Си Путину.
В свою очередь Путин заявил Си, что отношения достигли «беспрецедентно высокого уровня», несмотря на «неблагоприятные внешние факторы».
Путина сопровождает делегация министров, предпринимателей и высокопоставленных чиновников, в составе которой также находятся председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина и руководители крупнейших энергетических компаний «Газпром» и «Роснефть».
Из-за западных санкций Россия в значительной степени стала зависеть от торговли с Китаем.
Путин посещает Китай через несколько дней после визита президента США Дональда Трампа в Пекин. Однако представители Кремля подчеркивают, что визит российского диктатора был запланирован заранее и не связан напрямую с приездом президента США.
В Кремле заявляют, что лидеры подпишут совместную декларацию и несколько двусторонних соглашений. Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков сообщил, что в общей сложности будет подписано около 40 документов, касающихся торговли, промышленности, транспорта и строительства.