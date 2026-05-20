Путин прилетел в Китай вскоре после Трампа: Си заговорил о "непоколебимых" связях с Россией
Фото: EPA/Scanpix
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии встречи в Доме народных собраний в Пекине, Китай, 20 мая 2026 года.
В мире

Путин прилетел в Китай вскоре после Трампа: Си заговорил о "непоколебимых" связях с Россией

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Российский президент Владимир Путин приехал в Пекин всего через несколько дней после визита туда президента США Дональда Трампа. Председатель КНР Си Цзиньпин встретил его словами о «непоколебимых» связях Китая и России, а Кремль анонсировал подписание около 40 документов.

Начав переговоры в пекинском Доме народных собраний, Путин и Си похвалили особые отношения своих стран и продлили договор о «дружественном сотрудничестве».

Фото: ddp/abaca press/ Vida Press
Владимир Путин прибыл в Пекин с государственным визитом в Китай.
Владимир Путин прибыл в Пекин с государственным визитом в Китай.

Пекин и Москва «постоянно углубляли наше политическое взаимное доверие и стратегическую координацию с устойчивостью, которая остается непоколебимой», сказал Си Путину.

В свою очередь Путин заявил Си, что отношения достигли «беспрецедентно высокого уровня», несмотря на «неблагоприятные внешние факторы».

Путина сопровождает делегация министров, предпринимателей и высокопоставленных чиновников, в составе которой также находятся председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина и руководители крупнейших энергетических компаний «Газпром» и «Роснефть».

Фото: ddp/abaca press/ Vida Press
Владимир Путин прибыл в Пекин с государственным визитом в Китай, 19 мая 2026 года.
Владимир Путин прибыл в Пекин с государственным визитом в Китай, 19 мая 2026 года.

Из-за западных санкций Россия в значительной степени стала зависеть от торговли с Китаем.

Путин посещает Китай через несколько дней после визита президента США Дональда Трампа в Пекин. Однако представители Кремля подчеркивают, что визит российского диктатора был запланирован заранее и не связан напрямую с приездом президента США.

В Кремле заявляют, что лидеры подпишут совместную декларацию и несколько двусторонних соглашений. Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков сообщил, что в общей сложности будет подписано около 40 документов, касающихся торговли, промышленности, транспорта и строительства.

Фото: AFP/Scanpix
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пожимают друг другу руки во время встречи в Пекине.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пожимают друг другу руки во время встречи в Пекине.

Темы

Владимир ПутинРоссияСШАМоскваКитайСи ЦзиньпинКремльЭльвира НабиуллинаКНРПекин

Другие сейчас читают