"Я все провалил": не взявший медаль Илья Малинин объяснил, что случилось с ним на Олимпиаде-2026
Американский фигурист Илья Малинин, которого называли главным претендентом на золото Олимпиады-2026, в личном турнире мужчин занял лишь восьмое место после серии ошибок и падений в произвольной программе 13 февраля. После проката он признал, что не справился с давлением олимпийской атмосферы.
«Я все провалил», — признался Илья Малинин в интервью NBC после проката. — «Честно говоря, первая мысль была: “Не может быть, чтобы это только что произошло”».
21-летний фигурист, известный как «Quad God» за то, что он стал первым и пока единственным спортсменом, который успешно приземлил полностью докрученный четверной аксель на международных соревнованиях, добавил, что не ожидал такого исхода.
«Мне казалось, что к этому старту я был настолько готов, — сказал он. — Я чувствовал себя готовым, выходя на лед. Но, думаю, возможно, причина как раз в этом — я, может быть, был слишком уверен, что все пройдет хорошо».
Илья — сын олимпийцев Романа Скорнякова и Татьяны Малининой — объяснил ошибки своим психологическим состоянием в момент выхода на лед, хотя готовился весь сезон и был уверен в программе.
«Впервые прочувствовать олимпийскую атмосферу — это безумие. Это не похоже ни на одно другое соревнование, — отметил он. — Все совсем иначе. Я все равно очень благодарен, что смог вложить столько работы и усилий, чтобы оказаться там, где я сейчас. Но, конечно, это был не тот прокат, которого я хотел».
Пока что Илья, который уже выиграл золото в командном турнире по фигурному катанию, сказал, что все еще переваривает «то, что только что произошло», и хотя у него «нет слов», он смотрит в будущее.
«Очевидно, мне нужно взять то, чему я здесь научился, и действительно улучшить это. Или использовать этот опыт, чтобы понять, что я могу сделать в будущем, чтобы такого не повторилось».
Илья подошел к старту, имея преимущество 5,09 балла над вторым местом, но из-за нехарактерных ошибок потерял 72 балла. Среди них — одиночный аксель вместо четверного, двойной лутц вместо четверного, а также несколько падений и выполненный лишь двойной сальхов.
Золото в итоге выиграл Михаил Шайдоров из Казахстана, серебро взял японец Юма Кагияма, а бронзу — японец Шун Сато.