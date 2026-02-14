"Я все провалил": не взявший медаль Илья Малинин объяснил, что случилось с ним на Олимпиаде-2026

«Впервые прочувствовать олимпийскую атмосферу — это безумие. Это не похоже ни на одно другое соревнование, — отметил он. — Все совсем иначе. Я все равно очень благодарен, что смог вложить столько работы и усилий, чтобы оказаться там, где я сейчас. Но, конечно, это был не тот прокат, которого я хотел».