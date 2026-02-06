Переломный момент: в вопросе строительства футбольного стадиона в Риге произошел неожиданный поворот

Ранее сообщалось, что правительство осенью прошлого года приняло к сведению информационный доклад Министерства образования и науки о возможностях строительства нового национального футбольного стадиона в Риге. В докладе были рассмотрены несколько альтернатив — от реконструкции существующего стадиона «Даугавa» до строительства нового стадиона на государственной, муниципальной или частной земле. Для углубленного анализа были выделены три сценария, и в качестве наиболее перспективной была признана модель государственно-частного партнерства на государственной или муниципальной земле.