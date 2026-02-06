Переломный момент: в вопросе строительства футбольного стадиона в Риге произошел неожиданный поворот
Латвийская футбольная федерация (ЛФФ) подписала протокол о намерениях с компанией Adventika Group о приобретении стадиона «Сконто» для реализации проекта национального футбольного стадиона.
Проект предусматривает реконструкцию стадиона «Сконто» с использованием уже существующей инфраструктуры. Создание национального стадиона планируется в сотрудничестве с государством и Рижской думой, а также с международными футбольными организациями — Союзом европейских футбольных ассоциаций (Союз европейских футбольных ассоциаций) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (Международная федерация футбольных ассоциаций).
Такой подход позволит использовать уже существующую инфраструктуру и решения городской среды, одновременно адаптируя стадион к современным международным требованиям, отмечают в федерации. Также подчеркивается историческое значение территории стадиона «Сконто» для латвийского футбола, поскольку футбол на этом месте играют уже с 30-х годов прошлого века.
До момента заключения договора о приобретении стадиона «Сконто» ЛФФ сохранит и право пользования земельным участком на Луцавсале как возможную альтернативу размещения стадиона. Потенциальная сумма сделки в сообщении не названа.
Ранее сообщалось, что правительство осенью прошлого года приняло к сведению информационный доклад Министерства образования и науки о возможностях строительства нового национального футбольного стадиона в Риге. В докладе были рассмотрены несколько альтернатив — от реконструкции существующего стадиона «Даугавa» до строительства нового стадиона на государственной, муниципальной или частной земле. Для углубленного анализа были выделены три сценария, и в качестве наиболее перспективной была признана модель государственно-частного партнерства на государственной или муниципальной земле.
Рабочая группа пришла к выводу, что ни один из вариантов не является полностью коммерчески самоокупаемым, поэтому публичному сектору пришлось бы взять на себя часть финансового риска. Одновременно указано, что развитие футбольной инфраструктуры может дать существенный экономический эффект.
