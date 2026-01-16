Оба латвийских фигуриста пробились в финальную часть чемпионата Европы
Денис Васильев и Федор Кулиш успешно прошли в произвольную программу чемпионата Европы: латвийские фигуристы заняли девятое и шестнадцатое места в короткой программе, обеспечив себе участие в субботнем финальном выступлении.
Латвийский спортсмен Денис Васильев в четверг в Шеффилде на чемпионате Европы по фигурному катанию после короткой программы занимает девятое место, а Федор Кулиш показал 16-й результат, при этом оба представителя Латвии квалифицировались в произвольную программу.
В короткой программе лучший результат показал грузинский фигурист Ника Эгадзе, чье выступление было оценено в 91,28 балла. Второе и третье места заняли эстонцы Александр и Михаил Селевко, набрав соответственно 88,71 и 88,28 балла.
Васильев за выступление в короткой программе получил 77,80 балла, что обеспечило ему девятую позицию. В свою очередь Кулиш, которому добиться более высокого результата помешало небольшое падение, был оценен в короткой программе в 68,52 балла и занимает 16-е место среди 29 спортсменов.
В произвольную программу, которая состоится в субботу, квалифицировались 24 из 29 спортсменов.
В 2022 году перед Олимпийскими играми в Пекине Васильев завоевал бронзовую медаль, которая является единственной наградой Латвии на чемпионатах Европы. На следующих первенствах он был пятым, а на двух последующих — шестым.
Для Васильева это десятый чемпионат Европы, а для родившегося на Украине Кулиша это третье участие в первенствах. В 2024 году он занял 29-е место, а в прошлом году — 14-е. В этом году он впервые выступает как гражданин Латвии.
Ранее сообщалось, что Федор Кулиш испытывает двойную нагрузку перед чемпионатом и учит не только четверные прыжки, но и государственный язык.