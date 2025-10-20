В Латвии появилась еще одна теннисистка, входящая в первую сотню рейтинга WTA
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в последнем рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) поднялась на одну позицию и занимает теперь 24-е место, а Дарья Семенистая впервые вошла в первую сотню, заняв 92-ю строчку.
Остапенко на прошлой неделе не участвовала в турнирах, тогда как Семенистая выступила на турнире Международной федерации тенниса (ITF) категории W-100, где завоевала титул и поднялась в рейтинге на девять позиций.
Среди других латвийских теннисисток Анастасия Севастова опустилась на четыре места и занимает 208-ю позицию, Камилла Бартоне поднялась на семь строчек (569-е место), Аделина Лачинова потеряла 49 позиций (625-е), а Беатрисе Зелтиня опустилась на восемь мест (692-е). Диана Марцинкевича поднялась на 44 позиции (795-е место), Элза Томасе — на девять (939-е), а Маргарита Игнатьева — на шесть (1436-е место).
В первой пятерке рейтинга WTA изменений не произошло: лидирует белоруска Арина Соболенко, за ней идут полька Ига Швёнтек, а также американки Кори Гауфф, Аманда Анисимова и Джессика Пегула. Итальянка Ясмин Паолини и представительница Казахстана Елена Рыбакина поднялись на две позиции, американка Мэдисон Киз опустилась на одну, россиянка Мирра Андреева потеряла три позиции, а десятку по-прежнему замыкает ее соотечественница Екатерина Александрова.
В парном рейтинге WTA Остапенко сохранила седьмое место, а Дарья Семенистая опустилась на четыре позиции и занимает 163-ю. Камилла Бартоне поднялась на 18 мест (443-е), Диана Марцинкевича — на 40 (472-е), а Севастова сохранила прежнюю позицию (492-е место). В рейтинге значатся еще восемь латвийских теннисисток, из которых наиболее заметный подъем — у Элзы Томасе, на 66 строчек (668-е место).
Лидером парного рейтинга WTA остается чешка Катержина Синякова, за ней следует американка Тейлор Таунсенд.