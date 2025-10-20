В Латвии появилась еще одна теннисистка, входящая в первую сотню рейтинга WTA

В первой пятерке рейтинга WTA изменений не произошло: лидирует белоруска Арина Соболенко, за ней идут полька Ига Швёнтек, а также американки Кори Гауфф, Аманда Анисимова и Джессика Пегула. Итальянка Ясмин Паолини и представительница Казахстана Елена Рыбакина поднялись на две позиции, американка Мэдисон Киз опустилась на одну, россиянка Мирра Андреева потеряла три позиции, а десятку по-прежнему замыкает ее соотечественница Екатерина Александрова.