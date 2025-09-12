Определились финалисты чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в Риге
Сборная Турции по баскетболу в пятницу в Риге обыграла Грецию и вышла в финал чемпионата Европы, где встретится с командой Германии. Турки победили со счётом 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17).
В начале матча Турция повела 7:0 после двух очков Шехмуса Хаджера из-под кольца, дальнего броска Эрджана Османи и точного броска Джеди Османа.
После ещё двух очков Османи турки увеличили счёт до 12:3, а затем, совершив рывок 7:0 и благодаря быстрым очкам Османа, довели перевес до 24:12.
Во второй четверти Турция сделала ещё один рывок на 12 очков, и после броска Фуркана Коркмаза из-под кольца преимущество достигло 21 пункта — 45:24.
В первой половине встречи турки допустили лишь две потери, тогда как греки ошиблись 12 раз. Турецкая сборная набрала после потерь соперника 17 очков, а греки — только два.
Во второй половине игры турки продолжили наращивать перевес: после броска Османи из-под кольца счёт стал 64:38.
На стыке третьей и четвёртой четвертей греки совершили рывок 7 очков подряд, и после двух очков Янниса Адетокунбо счёт стал 72:53, но, когда Турция выпустила на площадку резервистов, Онуралап Битим трёхочковым броском довёл разницу до 30 пунктов — 91:61.
Греки до этого потерпели лишь одно поражение — в групповом матче в кипрском Лимасоле, уступив Боснии и Герцеговине (77:80). Это была единственная игра, в которой не участвовал Яннис Адетокунбо. В 1/8 финала они победили Израиль (84:79), а в четвертьфинале — Литву (87:76).
Турецкие баскетболисты с лидером Альпереном Шенгюном в Риге до пятницы не проигрывали ни в матчах группы, ни в плей-офф. В 1/8 финала они обыграли Швецию (85:79), а в четвертьфинале — Польшу (91:77).
В четверг второй по результативности игрок сборной Турции на турнире в Риге Джеди Осман из-за травмы пропустил тренировку, но в пятницу вышел в стартовой пятёрке.
Сборная Греции становилась чемпионом Европы в 1987 году дома и в 2005-м, когда турнир проходил в Сербии и Черногории. Турки дважды входили в четвёрку сильнейших — в 1949 году в Египте (4-е место) и в 2001 году дома, когда завоевали серебро.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, в первом полуфинале Германия со счётом 98:86 победила Финляндию. Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье.