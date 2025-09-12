Обыграв Финляндию, сборная Германии по баскетболу вышла в финал чемпионата Европы в Риге
Германия победила Финляндию со счётом 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13).
Матч начался с точного броска со средней дистанции в исполнении Микаэля Янтунена, а счёт сравнял броском из-под кольца Дэниэл Тайс — 2:2.
В первой половине стартовой четверти удачнее действовали финны, которые после трёхочкового броска Джейкоба Грандисона добились наибольшего преимущества в игре — 14:6. Германия ответила рывком 10:0: после точного броска Айзека Бонги со средней дистанции немцы вышли вперёд — 21:18, а после трёхочкового Йоханнеса Тиманна — 29:21.
Вторую четверть немецкая команда начала рывком 8:0, шесть очков из которых набрал Франц Вагнер, доведя счёт до 38:26, а после его дальнего броска — до 46:28.
В начале третьей четверти сборная Финляндии впервые с начала второй сократила отставание до менее чем десяти очков: после трёхочкового Лаури Маркканена счёт стал 61:52. Однако Германия ответила точными дальними бросками Бонги, Денниса Шрёдера и Андреаса Обста — 70:52.
Под конец четверти финнам удался рывок 11 очков подряд, и после трёхочкового Эдона Маджуни они приблизились к немцам до 71:77, но сократить разрыв ещё сильнее не смогли. На стыке четвертей сборная Германии набрала восемь очков подряд и не позволила соперникам вновь сократить отставание менее чем до десяти пунктов.
Финляндия начала чемпионат на своей площадке в Тампере с победы над Швецией, затем обыграла Великобританию и Черногорию, но уступила Литве (78:81) и признала превосходство действующих чемпионов мира — Германии. В 1/8 финала финны сотворили одну из главных сенсаций турнира, победив Сербию (92:86), а в четвертьфинале обыграли Грузию (93:79).
Германия до сих пор выиграла все восемь матчей чемпионата, в 1/8 финала разгромив Португалию (85:58), а в четвертьфинале — Словению (99:91).
Германия уже становилась чемпионом Европы — в 1993 году на своей площадке. Лучшим результатом Финляндии до этого было шестое место, занятое в 1967 году дома.
Во втором полуфинале в пятницу в «Xiaomi Арене» в 21:00 встретятся Греция и Турция. Игру в прямом эфире покажет телеканал TV6. Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье.