Встреча 2026 года в Риге
Тысячи рижан и гостей города собрались в Старой Риге, чтобы на шести разных площадках с масштабными видеопроекциями и выступлениями диджеев ...
ФОТО: в Риге тысячи людей с размахом встретили Новый год
Тысячи рижан и гостей города собрались в Старой Риге, чтобы на шести разных площадках с масштабными видеопроекциями и выступлениями диджеев вместе встретить 2026 год.
Празднования, проходившие с 21.00 до 02.00, охватили обширную территорию: участники заполнили Ратушную площадь, площади Ливу и Пилс, пространство у Пороховой башни, а также улицу Калькю и параллельную улицу набережной 11 ноября.
Объединяющим элементом мероприятия стали синхронизированные аудиовизуальные перформансы, в которых музыкальное сопровождение дополнялось художественными проекциями на фасады исторических зданий.
На Ратушной площади под электронную музыку от DJ All-Viss на здание Дома Черноголовых транслировались проекции VJ DIGIDIVA. На площади Ливу публику заводил DJ Aspirins, исполняя хип-хоп и танцевальную музыку, а на площади Пилс праздничную атмосферу с золотыми хитами создавал MC Valters Krauze.
Особый отклик получила программа на параллельной улице набережной 11 ноября, где с диджей-сетом выступал музыкант Озолс, а визуализации демонстрировались на LED-экранах. Также большое число посетителей собралось у Пороховой башни и на улице Калькю, где выступали соответственно DJ Linda Samsonova un DJ Gustavito.
Параллельно с активностями на площадях празднования с размахом проходили и на Домской площади, где работала рождественская ярмарка. В течение вечера там выступали DJ Volfs и группа Focus 5, а в полночь присутствующие встретили 2026 год вместе с DJ Томом Гревиньшем.