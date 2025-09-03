Сборная Латвии по баскетболу одержала легкую победу над чехами на ЧЕ в Риге
Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду в Риге в последнем матче группового турнира чемпионата Европы со счетом 109:75 обыграла Чехию.
После броска сверху Дависа Бертанса Латвия набрала первые два очка в матче, а Рихард Ломаж реализовал трехочковый — 5:2. Еще один дальний бросок в исполнении Бертанса снова принес Латвии преимущество в три очка — 8:5.
После двух точных трехочковых Дайриса Бертанса сборная Латвии вышла вперед 16:9 и всю первую четверть удерживала лидерство.
В начале второй четверти после двухочкового броска Роланда Шмита и данка Артура Куруца латвийцы повели 35:26.
До конца первой половины сборная Латвии продолжала наращивать преимущество и после двухочкового броска Дависа Бертанса завершила половину со счетом 58:44.
В третьей четверти латвийская команда постепенно наращивала преимущество, хорошо шли трехочковые броски. Закончилась четверть со счетом 86:56 в пользу сборной Латвии.
Последняя часть игры проходила примерно в том же духе. Команды быстро атаковали, много бросали из далека, но у сборной Латвии все получалось лучше. Итоговый счет 109:75 в пользу латвийской сборной.
В первом матче дня в группе А Португалия в борьбе за последнюю путевку в 1/8 финала обыграла Эстонию со счетом 68:65.
В третьей игре дня за первое место в этой группе в 21:15 встретятся Сербия и Турция.
В подгруппе А по четыре победы имеют Турция и Сербия, по две — Латвия и Португалия, одна — Эстония, а Чехия проиграла все четыре встречи.
В группе B в Тампере Великобритания со счетом 89:83 победила Черногорию, однако место в 1/8 финала впервые завоевала Швеция. Во втором матче Литва выиграла у Швеции 74:71.
В 20:30 встретятся Финляндия и Германия, и в последнем матче дня определится соперник латвийцев в 1/8 финала. Если Германия победит Финляндию, латвийцы сыграют в 1/8 с Литвой. В зависимости от разницы, с которой финны обыграют немцев, соперником Латвии может стать либо Финляндия, либо Германия.
В группе B уже известны все четыре участника 1/8 финала. У Литвы в пяти матчах и у Германии в четырех — по четыре победы, Финляндия в четырех играх одержала три победы, а Швеция, Черногория и Великобритания в пяти встречах добились по одной победе, финишировав именно в таком порядке.