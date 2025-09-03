Сборная Латвии по баскетболу одержала легкую победу над чехами на ЧЕ в Риге
фото: LETA
Игра больше походила на тренировку.
В Латвии

Сборная Латвии по баскетболу одержала легкую победу над чехами на ЧЕ в Риге

Отдел спорта

Otkrito.lv

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду в Риге в последнем матче группового турнира чемпионата Европы со счетом 109:75 обыграла Чехию.

После броска сверху Дависа Бертанса Латвия набрала первые два очка в матче, а Рихард Ломаж реализовал трехочковый — 5:2. Еще один дальний бросок в исполнении Бертанса снова принес Латвии преимущество в три очка — 8:5.

После двух точных трехочковых Дайриса Бертанса сборная Латвии вышла вперед 16:9 и всю первую четверть удерживала лидерство.

В начале второй четверти после двухочкового броска Роланда Шмита и данка Артура Куруца латвийцы повели 35:26.

До конца первой половины сборная Латвии продолжала наращивать преимущество и после двухочкового броска Дависа Бертанса завершила половину со счетом 58:44.

В третьей четверти латвийская команда постепенно наращивала преимущество, хорошо шли трехочковые броски. Закончилась четверть со счетом 86:56 в пользу сборной Латвии.

Последняя часть игры проходила примерно в том же духе. Команды быстро атаковали, много бросали из далека, но у сборной Латвии все получалось лучше. Итоговый счет 109:75  в пользу латвийской сборной.

В первом матче дня в группе А Португалия в борьбе за последнюю путевку в 1/8 финала обыграла Эстонию со счетом 68:65.

В третьей игре дня за первое место в этой группе в 21:15 встретятся Сербия и Турция.

В подгруппе А по четыре победы имеют Турция и Сербия, по две — Латвия и Португалия, одна — Эстония, а Чехия проиграла все четыре встречи.

В группе B в Тампере Великобритания со счетом 89:83 победила Черногорию, однако место в 1/8 финала впервые завоевала Швеция. Во втором матче Литва выиграла у Швеции 74:71.

В 20:30 встретятся Финляндия и Германия, и в последнем матче дня определится соперник латвийцев в 1/8 финала. Если Германия победит Финляндию, латвийцы сыграют в 1/8 с Литвой. В зависимости от разницы, с которой финны обыграют немцев, соперником Латвии может стать либо Финляндия, либо Германия.

В группе B уже известны все четыре участника 1/8 финала. У Литвы в пяти матчах и у Германии в четырех — по четыре победы, Финляндия в четырех играх одержала три победы, а Швеция, Черногория и Великобритания в пяти встречах добились по одной победе, финишировав именно в таком порядке.

Темы

ЛитваЭстонияЛатвияРигаВеликобританияТурцияФинляндияГерманияШвецияПортугалияЧехияСербияТампереСборная Латвии по баскетболуЧерногорияEuroBasket 2025

Другие сейчас читают