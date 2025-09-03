Сборная Латвии по баскетболу одержала легкую победу над чехами на ЧЕ в Риге

В группе B уже известны все четыре участника 1/8 финала. У Литвы в пяти матчах и у Германии в четырех — по четыре победы, Финляндия в четырех играх одержала три победы, а Швеция, Черногория и Великобритания в пяти встречах добились по одной победе, финишировав именно в таком порядке.