Сборная Латвия по баскетболу уверенно обыграла португальцев на ЧЕ в Риге
Сборная Латвии по баскетболу в понедельник в Риге в матче группового турнира чемпионата Европы против Португалии одержала победу со счетом 78:62.
Игру результативным проходом и трехочковым броском начал Артур Жагарс, а 7:0 сделал двухочковым броском Кристап Порзиньгис, который затем реализовал дальний бросок, выведя латвийскую сборную вперед 10:2.
В середине четверти Жагарс был вынужден покинуть площадку, сам запросил замену и отправился в раздевалку, больше на поле не вернувшись.
Наибольшее преимущество в четверти латвийцы достигли после трехочкового броска Дависа Бертанса — 18:8. В концовке четверти португальцы набрали четыре очка подряд, сократив разрыв до 23:21.
Вторую четверть для латвийцев начал Роланд Шмит с двухочковым броском и двумя точными штрафными, а Дайрис Бертанс дальним броском сделал счет 30:21.
В середине четверти латвийцы набрали подряд 11 очков: Шмит реализовал «трехочковый проход», Порзингис дважды попал из-за дуги, а Ломаж добавил два очка из-под кольца — 41:24.
После дальних бросков Дависа и Дайриса латвийцы реализовали 10 из 17 трехочковых и впервые превысили преимущество в 20 очков — 47:26. Еще один дальний бросок Дайриса Бертанса установил счет первой половины — 50:28 в пользу хозяев.
В третьей четверти игры сборная Латвия удерживала преимущество в размере 18-20 очков. Португальцы, казалось, смирились с поражением и активных действий, чтобы переломить ситуацию не предпринимали.
Последнюю четверть команды начали в том же духе, с большим количеством ошибок, неточных бросков и при низкой результативности. От задора и скорости первой половины игры не осталось и следа.
Под конец игры португальцы все же решили дать бой, включив агрессивный стиль и сократив отставание до 14 очков, потом - до 12. Но на большее сил не хватило. Сборная Латвии одержала победу со счетом 78:62, почти обеспечив себе выход в одну восьмую финала.
В группе A в первой игре дня Турция обыграла Эстонию со счетом 84:64. В 21:15 Сербия встретится с Чехией.
В группе A Турция имеет четыре победы, Сербия — три, обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала. Латвия, Эстония и Португалия одержали по одной победе, а Чехия потерпела три поражения.
В последнем матче группы A сборная Латвии в среду сыграет с Чехией.
В первой игре группы B в понедельник Черногория обыграла Швецию 87:81, сохранив шансы обеих команд выйти в 1/8 финала, а Германия разгромила Великобританию 120:57.
В заключительной игре дня в группе B в Тампере в 20:30 встретятся Литва и Финляндия.
В группе B Германия имеет четыре победы, Финляндия — три, обе уже гарантировали себе место в 1/8 финала, у Литвы — две победы, по одной — у Черногории и Швеции, а Великобритания проиграла все четыре матча.
Латвия начала турнир с поражения от Турции (73:93), затем победила Эстонию (72:70) и уступила Сербии (80:84). Португалия в начале турнира обыграла Чехию (62:50), проиграла Сербии (69:80) и была разгромлена Турцией (54:95).
В последний раз Латвия и Португалия встречались в отборе к чемпионату Европы 2009 года. В первой игре была одержана уверенная победа, поэтому поражение во втором матче в два очка не имело решающего значения.