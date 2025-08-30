Cборная Латвии по баскетболу в упорной борьбе проиграла команде Сербии на чемпионате Европы в Риге
Мужская сборная Латвии по баскетболу в субботу в Риге в третьем матче финального турнира чемпионата Европы уступила Сербии со счетом 80:84.
Счет открыл Давис Бертанс точным трехочковым броском, однако Никола Йокич ответил броском с середины штрафной зоны. В следующей атаке латвийцев травму получил Андрей Гражулис, и его быстро заменили.
Далее обе команды обменялись быстрыми и результативными атаками, и спустя пять минут счет был равным — 12:12. После первой четверти Латвия уступала 18:22, две трети очков набрав трехочковыми, в то время как соперники доминировали в «краске», особенно Йокич.
Первый дальний бросок сербы реализовали лишь в начале второй четверти, когда отличился Тристан Вукчевич. В дальнейшем латвийцы несколько минут набирали очки только с периметра, и в середине четверти Давис Бертанс снова вывел команду вперед (29:28). Затем Кристапс Порзиньгис эффектным данком увеличил перевес до трех очков, однако соперники ответили точным дальним и броском Йокича с разворота (33:31).
Во второй половине четверти у сербов Алекс Аврамович был безупречен с дистанции, и за 100 секунд до большого перерыва довел разницу до девяти очков (42:33). Однако к концу первой половины Кристер Зорикс точным трехочковым и Рихард Ломажс с линии штрафных сократили отставание (38:42).
В оставшейся половине игры сербы довольно уверенно контролировали ход игры, не позволяя латвийской команде слишком близко приблизиться по очкам. К концу третьей четверти сербы нарастили преимущество до 11 очков - 67:56.
В начале последней четверти латвийской команде удались несколько подряд удачных контратак, в результате чего отставание сократилось до 7 очков. За две минуты до конца игры сборной Латвии удалось сократить отставание до 4 очков, а потом - до 2. Сербам, однако, удалось сохранить преимущество. Итоговый результат - 84:80 в пользу сборной Сербии.
В первой игре дня Эстония победила Чехию со счетом 89:75. Позже сегодня, в 21:15, встретятся Португалия и Турция.
В финальном турнире чемпионата Европы участвуют 24 сборные, разделенные на четыре группы, матчи проходят в конце августа и начале сентября в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, который состоится в Риге в первой половине сентября и определит обладателей медалей. В 1/8 финала встретятся команды групп A и B, а также C и D.