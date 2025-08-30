Cборная Латвии по баскетболу в упорной борьбе проиграла команде Сербии на чемпионате Европы в Риге

В финальном турнире чемпионата Европы участвуют 24 сборные, разделенные на четыре группы, матчи проходят в конце августа и начале сентября в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, который состоится в Риге в первой половине сентября и определит обладателей медалей. В 1/8 финала встретятся команды групп A и B, а также C и D.