Сборная Латвии одержала важную победу на чемпионате мира по хоккею
Мужская сборная Латвии по хоккею в Стокгольме в предпоследнем матче группового этапа чемпионата мира со счетом 5:1 выиграла у Словакии.
В начале игры словаки активно атаковали ворота латвийцев, но счет первыми открыли именно подопечные Харийса Витолиньша: на третьей минуте Харалдс Эгле, играющий в Словакии, замкнул быструю контратаку броском с одного касания.
Чуть позже, после удаления Эдуарда Тралмака, словаки реализовали большинство — с близкой дистанции отличился Себастиан Чедерле. В концовке периода Тралмакс снова был удален за грубость, и хотя Латвия осталась в меньшинстве, Эгле был близок к дублю, но с близкой дистанции попал в перекладину.
На второй минуте второго периода, играя в равных составах, Лочмелисс обыграл вратаря Самуэля Главая — 2:1. Спустя менее чем пять минут, выиграв вбрасывание в атакующей зоне, Букартс оказался первым на добивании перед воротами — 3:1.
В середине периода Словакия снова осталась в меньшинстве, но латвийцы не сумели реализовать численное преимущество. Однако уже при игре пять на пять латвийцы провели очередную результативную атаку: после передач Эгле и Мартина Лавиньша с левого фланга точно бросил Андерсонс — 4:1.
В третьем периоде Латвия продолжала атаковать, время от времени создавая острые моменты. Ближе к концу игры Словакия попыталась нарастить давление на ворота латвийской команды, но наша команда играла в обороне уверенно. За пять минут до конца периода словаки заменили вратаря на шестого полевого игрока, за что Родриго Аболс наказал их броском в пустые ворота.
В предыдущих четырех матчах Латвия чередовала победы с поражениями: 4:1 победа над Францией, 1:7 поражение от Канады, 5:2 против Словении, 0:6 проигрыш в игре со Швецией. В матче с Финляндией латвийцы показали достойное сопротивление, но уступили со счетом 1:2.
Результаты Словакии также были нестабильными: стартовое поражение 0:5 от Швеции, затем победа 3:1 над Словенией, поражение 2:3 по буллитам от Австрии, затем победа 2:1 над Францией и разгромное поражение 0:7 от Канады.
Последнюю игру в групповом турнире Латвия проведет во вторник против Австрии. Победа обеспечит ей выход в четвертьфинал.