Сборная Латвии одержала важную победу на чемпионате мира по хоккею

В третьем периоде Латвия продолжала атаковать, время от времени создавая острые моменты. Ближе к концу игры Словакия попыталась нарастить давление на ворота латвийской команды, но наша команда играла в обороне уверенно. За пять минут до конца периода словаки заменили вратаря на шестого полевого игрока, за что Родриго Аболс наказал их броском в пустые ворота.