55-летняя жительница Бельгии в прошлом году пробежала 366 марафонов: 47 дней до Рижского марафона Rimi
Хотя многие в начале года ставят перед собой амбициозные цели, кажется, что 55-летнюю бельгийку Хильду Дожон превзойти удастся далеко не каждому. В прошлом году она решила, что в 2024 году будет каждый день пробегать марафон — и добилась успеха.
Хильда рассказывает, что поставила перед собой такую цель, потому что хотела стать первой женщиной в мире, которая пробежит марафон каждый день в течение года. 31 декабря 2024 года она пробежала свой 366-й марафон в бельгийском городе Гент, официально войдя в Книгу рекордов Гиннеса. В качестве доказательства она предоставила GPS-данные, фотографии и свидетельства очевидцев.
Это был далеко не первый экстремальный физический вызов в ее жизни — в 2022 и 2023 годах Хильда участвовала в сверхмарафоне в Греции, преодолев дистанцию в 246 километров. Поэтому к цели 2024 года она специально не готовилась. «Но я не была готова к тому, что мне предстояло пережить», — признается она.
«Честно говоря, я недооценила этот вызов. Самым трудным было подготовить себя ментально — тяжело было каждый день снова и снова выходить на старт», — рассказала женщина телеканалу All Thingsmed.
Физически процесс тоже оказался непростым — Хильда работает неполный рабочий день и заботится о семье из пяти человек. «Вскоре я поняла, что мне нужно гораздо больше сна, чем обычно», — говорит бегунья, добавляя, что днем спала во время обеденного перерыва.
Своим упорством она также собрала более 65 тысяч евро для благотворительной организации BIG Against Breast Cancer, которая занимается исследованиями в области рака груди.
Хильда подчеркивает, что стремилась пробежать марафон каждый день, чтобы проверить пределы своих возможностей. Также она хотела вдохновить марафонцев по всему миру. Ее совет другим? Запаситесь терпением!
«Просто начинайте постепенно. Не ждите чуда за короткое время», — говорит бегунья.
После последнего марафона 2024 года Хильда сделала короткий перерыв в беге, чтобы восстановиться после травмы ахиллова сухожилия. Однако даже тогда она не сидела сложа руки — несмотря на травму, активно занималась велоспортом.
Для справки: мужской рекорд Гиннеса по количеству марафонов в году принадлежит бразильцу Уго Фариасу, который в 2023 году пробежал 366 марафонов. Стоит отметить, что марафонская дистанция составляет 42,195 километра, и при 366 пробежках в год человек преодолевает 15 433,4 километра.