55-летняя жительница Бельгии в прошлом году пробежала 366 марафонов: 47 дней до Рижского марафона Rimi

Это был далеко не первый экстремальный физический вызов в ее жизни — в 2022 и 2023 годах Хильда участвовала в сверхмарафоне в Греции, преодолев дистанцию в 246 километров. Поэтому к цели 2024 года она специально не готовилась. «Но я не была готова к тому, что мне предстояло пережить», — признается она.