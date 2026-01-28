PTAC предупредил жителей Латвии: из-за холодов в стране завелся особый вид жуликов. Как не потерять деньги?
В холодных погодных условиях образовался дефицит топлива, особенно пеллет. Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) напоминает, что перед покупкой топлива, в том числе пеллет, брикетов, дров и т.д., следует проверить надежность продавца.
Рекомендуется тщательно проверить всю информацию о продавце, в том числе выяснить, есть ли в интернете жалобы на конкретного продавца, а также сравнить цены и обратить внимание, не предлагается ли подозрительно низкая цена.
Перед оплатой следует проверить параметры товара и доступные подтверждения качества и указанную в них информацию, и выбирать товар с гарантированным производителем качеством, для пеллет это классы A1, A2 или B. Необходимо всегда обращать внимание на указанные единицы измерения, такие как стера, кубический метр, насыпной кубометр или палета. Желательно выбирать возможность оплаты после получения заказа. Также следует проверить информацию о предприятии и виды его деятельности, обращая внимание на совпадение названия и регистрационного номера.
Основные выводы сводятся к следующему: стоит позвонить и убедиться, что с предприятием действительно можно связаться; топливо лучше приобретать лично или заказывать у предприятия, которое находится поблизости, чтобы при необходимости можно было приехать и убедиться, что предприятие реально там расположено; наиболее безопасно покупать топливо у коммерсантов, которые давно работают в этой сфере и о которых имеются хорошие отзывы клиентов; добросовестные коммерсанты всегда предоставляют информацию о себе и с ними легко связаться по телефону; при этом следует помнить, что банк не проверяет, действительно ли счет принадлежит тому лицу, которое указано как получатель платежа.
