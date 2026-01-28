PTAC предупредил жителей Латвии: из-за холодов в стране завелся особый вид жуликов. Как не потерять деньги?

Основные выводы сводятся к следующему: стоит позвонить и убедиться, что с предприятием действительно можно связаться; топливо лучше приобретать лично или заказывать у предприятия, которое находится поблизости, чтобы при необходимости можно было приехать и убедиться, что предприятие реально там расположено; наиболее безопасно покупать топливо у коммерсантов, которые давно работают в этой сфере и о которых имеются хорошие отзывы клиентов; добросовестные коммерсанты всегда предоставляют информацию о себе и с ними легко связаться по телефону; при этом следует помнить, что банк не проверяет, действительно ли счет принадлежит тому лицу, которое указано как получатель платежа.