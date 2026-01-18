Служба скорой помощи напоминает о действиях, которые могут спасти жизнь вашим близким, - а вы готовы?
Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) сообщает, что за последние две недели в пяти разных ситуациях окружающим удалось спасти человеческие жизни, своевременно оказав первую помощь и начав реанимационные мероприятия еще до прибытия медиков.
Помощь оказывали как члены семьи, так и друзья, а также совершенно незнакомые люди — сыновья своим отцам, друзья друзьям и незнакомцы незнакомцам. NMPD подчеркивает, что решающими стали решительность людей действовать и знания, позволившие сохранить жизнь в критических ситуациях.
Решающими являются первые минуты
NMPD напоминает, что у человека без сознания и без дыхания уже через 5–8 минут могут возникнуть необратимые повреждения мозга. Чем раньше начинается реанимация, тем выше шансы на выживание.
Служба подчеркивает, что в экстренных ситуациях оказывающие помощь не остаются одни — медики диспетчерского центра экстренного телефона 113 дают инструкции по телефону до прибытия бригады NMPD на место происшествия.
Призывают обновлять навыки первой помощи
NMPD призывает каждого жителя освоить и регулярно освежать навыки первой помощи, так как невозможно предсказать момент, когда они могут стать решающими. Опыт службы показывает, что чаще всего помощь требуется именно самым близким людям.
«Это навыки, которые, не будучи использованными, со временем утрачиваются. Поэтому их необходимо повторять», — подчеркивает NMPD, призывая жителей задуматься о том, когда в последний раз они проходили обучение по оказанию первой помощи.