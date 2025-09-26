Для здоровья и спорта: тестируем умные часы Huawei Watch GT 6
Новые умные часы Huawei Watch GT 6 станут отличным спутником для каждого, кто ведет активный образ жизни и следит за своим здоровьем. Особенно полезны они будут велосипедистам — часы предоставляют множество инструментов для планирования маршрутов, сбора данных о поездках и их анализа. Но и для всех остальных устройство таит массу полезных функций.
21 день без подзарядки
Начнем с внешнего вида. Здесь нет революций: дизайн часов довольно классический — элегантный корпус диаметром 46 мм (для женщин доступна версия 41 мм) из стали и дисплей из прочного стекла. Сбоку — одна крупная кнопка и датчик измерения пульса. Ремешок каждый выбирает на свой вкус: спортивные пользователи предпочитают силиконовые с тканевыми вставками, а для тех, кто носит костюм, подойдут металлические браслеты. На тестовых часах был силиконовый ремешок — на мой взгляд, очень удобный и практичный. Дизайн дисплея можно выбирать из сотен вариантов. В целом — очень солидное впечатление.
Впечатление солидности усиливается, когда узнаешь характеристики батареи. Одним из главных недостатков умных часов часто считается короткое время работы аккумулятора — красивые и маленькие, но с маломощными батареями, они требуют подзарядки каждые пару дней. Huawei Watch GT 6 в этом плане выделяется: аккумулятор способен работать до 21 дня без подзарядки. Тут нужно уточнение: длительность работы батареи зависит от интенсивности использования часов. Указанные 21 день — это так называемый «легкий режим», когда экран включается лишь время от времени и в основном находится в темном режиме. Большинство пользователей, вероятно, будут «типичными»: считают шаги, следят за пульсом и используют часы для связи со смартфоном, например, для приёма звонков. В таком случае батарея выдержит примерно 14 дней — что тоже неплохо. В режиме интенсивных спортивных тренировок — при езде на велосипеде или беге, когда экран почти постоянно включен, работают GPS и датчики — заявленное время работы составляет до 40 часов.
Друг велосипедистов
Если говорить о спорте, стоит отметить: умные часы Huawei давно помогают бегунам, гольфистам, альпинистам и любителям других активных занятий. В разделе активного образа жизни на дисплее часов можно найти около двадцати различных режимов для фиксации активности — на спортивных площадках, трассах или в зале. Это и бег на улице, и бег по стадиону, и тренировки на тренажере, а также прогулки, восхождения в горы, плавание, скакалка, лыжные виды спорта и многое другое.
Собрав данные о самых популярных спортивных активностях в Европе, специалисты Huawei пришли к выводу, что на втором месте после обычных прогулок находится — нет, не бег, как вы могли подумать, а именно велоспорт. Правда, он обгоняет бег всего на три десятых процента (35,5 % против 35,2 %), но тенденция достаточно ясна, чтобы разработчикам спортивных программ стало понятно: пришло время уделять больше внимания тем людям, которые передвигаются на двух колесах и крутят педали.
Сразу нужно предупредить, что я не из тех, кто ежедневно передвигается на велосипеде. Скорее я — «воскресный» велосипедист, поэтому все возможности, которые предлагает Huawei Watch GT 6, я, скорее всего, не использовал бы. Мне достаточно было бы знать общую дистанцию и среднюю скорость, возможно, также расход калорий. Но для более серьезных велосипедистов, которые проезжают длинные дистанции здесь есть возможность планировать маршрут, фиксируя все подъемы и спуски; распределять силы так, чтобы к середине пути не полностью выдохнуться; точно определять свое местоположение с помощью усовершенствованной и особенно точной GPS-системы; измерять виртуальную мощность, затраченную на вращение педалей, и понять, какого уровня ты велосипедист — новичок или почти профессионал. По сути, умные часы заменяют значительно более крупный и менее удобный велокомпьютер, который серьезные «педальщики» обычно крепят к рулю велосипеда.
Есть также одна особая функция, которой лучше никогда не пользоваться: можно установить специальный SOS-номер (например, телефон члена семьи), на который будет отправлено сообщение SOS, если пользователь часов при падении в течение минуты не поднялся на ноги или хотя бы не подал признаки жизни. Получив такое тревожное сообщение вместе с координатами места происшествия, член семьи может передать эту информацию спасательным службам.
Лично мне не нужна такая серьезная аналитика спортивной деятельности, но, например, данные о пройденном маршруте и параметрах сердцебиения я с удовольствием собираю, чтобы понять, сколько я прошел с собакой и сколько — до офиса и обратно. В принципе, все это можно узнать и с помощью смартфона, но часы в этом плане удобнее, потому что информация всегда перед глазами.
Контроль здоровья
Как бы неприятно это ни было признавать, рано или поздно наступает момент, когда приходится уделять больше внимания своему здоровью. И здесь Huawei Watch GT 6 может быть очень полезен. Самая элементарная из функций контроля здоровья — это уже привычное измерение пульса — вроде бы мелочь, но помогает не переусердствовать с тренировками, а также просто следить за своей сердечной деятельностью. С помощью встроенного в боковую часть часов датчика можно также проверить, нет ли у вас аритмии — для этого достаточно приложить палец к сенсору примерно на полминуты. Часы также позволяют контролировать уровень кислорода в крови и даже фиксировать уровень стресса. Честно говоря, контроль последнего у нервного человека сам по себе может вызвать стресс — ну, повышен ли у меня уровень стресса или нет?!
Всю эту информацию можно собрать в приложении на телефоне Huawei Health, которое само по себе является ценностью — здесь есть как данные о ваших активностях, так и параметры здоровья. Кроме того, здесь же можно получить доступ к тренировочным программам, дыхательным упражнениям и даже к такому тонкому делу, как медитации осознанности. Если характер достаточно крепкий, то можно и составить тренировочную программу, о необходимости выполнения которой часы будут регулярно напоминать. Лично мне, как человеку, которому приходится много сидеть за компьютером, очень пригодилось напоминание часов время от времени вставать и размяться, выполняя несколько простых упражнений.
Различных вспомогательных функций в часах так много, что средний пользователь, возможно, никогда не воспользуется частью из них. Но если, например, возникла необходимость надиктовать самому себе какое-то напоминание, то знайте — в часах есть и функция аудиозаметок, которая позволяет надиктовывать и сохранять произнесенные тексты. Есть также возможность удаленно управлять камерой смартфона: поставить телефон, скажем, на полочку, самому отойти на несколько шагов назад и через экран часов активировать камеру, установив таймер на две или пять секунд. Вероятно, есть и какие-то функции, которые я так и не обнаружил за неделю тестирования.
Прочитав всё это описание, вероятно, возникает вопрос — сколько же стоит это чудо техники? И здесь мы подходим к действительно хорошим новостям — цена Huawei Watch GT 6 составляет 249 евро. Если вы хотите что-то ещё более изысканное в плане дизайна (в титановом корпусе и с сапфировым дисплеем) и с расширенными функциями мониторинга спорта и здоровья, то можно выбрать версию Huawei Watch GT 6 Pro стоимостью 379 евро. Если посмотреть, что предлагают другие бренды, то приходится признать, что с точки зрения соотношения цены/качества это действительно хорошее предложение.