Для здоровья и спорта: тестируем умные часы Huawei Watch GT 6

Как бы неприятно это ни было признавать, рано или поздно наступает момент, когда приходится уделять больше внимания своему здоровью. И здесь Huawei Watch GT 6 может быть очень полезен. Самая элементарная из функций контроля здоровья — это уже привычное измерение пульса — вроде бы мелочь, но помогает не переусердствовать с тренировками, а также просто следить за своей сердечной деятельностью. С помощью встроенного в боковую часть часов датчика можно также проверить, нет ли у вас аритмии — для этого достаточно приложить палец к сенсору примерно на полминуты. Часы также позволяют контролировать уровень кислорода в крови и даже фиксировать уровень стресса. Честно говоря, контроль последнего у нервного человека сам по себе может вызвать стресс — ну, повышен ли у меня уровень стресса или нет?!