Почему электрическая зубная щетка лучше обычной: 7 убедительных причин

Электрические щетки совершают от нескольких тысяч до десятков тысяч движений в минуту. Такие вибрации и вращения позволяют намного тщательнее удалять налет и остатки пищи, особенно в труднодоступных местах. Исследования подтверждают: электрические модели очищают зубы лучше, чем ручные.