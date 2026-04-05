Основатель Telegram Дуров объявил войну российским цензорам
Россия усиливает давление на Telegram, но Павел Дуров обещает цифровое сопротивление. Пользователи в РФ массово переходят на VPN, а сбои платежей вызывают новые вопросы. Начинается ли новая битва за интернет?
Платформа Telegram будет адаптироваться к условиям блокировки в России, в субботу пообещал создатель платформы Павел Дуров, комментируя попытки московских властей заблокировать Telegram.
«Добро пожаловать обратно в “Цифровое сопротивление”, мои русские братья и сестры. Сейчас весь народ мобилизуется, чтобы обойти эти абсурдные ограничения. Мы также адаптируемся, делая трафик Telegram более сложным для обнаружения и блокировки», — указал Дуров в записи на платформе.
Согласно данным Дурова, 65 миллионов жителей России ежедневно используют Telegram с помощью VPN, и более 50 миллионов отправляют сообщения.
В пятницу в России произошли массовые сбои в безналичных расчетах. В течение нескольких часов пользователи по всей стране не могли расплачиваться банковскими картами. Как пишет журнал Forbes, это могло быть вызвано попытками блокировки интернета.
В конце февраля российские СМИ сообщали, что к 1 апреля власти готовятся полностью заблокировать Telegram. Этого не произошло, однако уже в марте у многих пользователей в России Telegram перестал работать без VPN.
В условиях блокировки доступа к Telegram в России жители, не желая переходить на поддерживаемый Кремлем мессенджер «Maкс», ищут альтернативы, и во второй половине марта в стране резко выросла популярность южнокорейского приложения KakaoTalk, сообщило интернет-издание «Медуза».