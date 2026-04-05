"Примета сработала": жительница Лиепаи выиграла 55 000 евро после странного ощущения
"Зачесалась ладонь — и сбылось": жительница Лиепаи выиграла 55 000 евро и уверена, что это не случайность. Ее история — о приметах, благотворительности и неожиданной удаче.
«В то воскресное утро я проснулась, и у меня очень чесалась левая ладонь», — так начинает свою историю выигрыша юрист из Лиепаи, которая выиграла 55 000 евро в моментальной лотерее Ķepas.
«Помню, мама и бабушка говорили: это к деньгам. Мы с мужем посмеялись, но вечером я все-таки решила купить лотерейные билеты», — рассказывает она.
Женщина заранее установила для себя лимит — 100 евро — и приобрела несколько билетов онлайн, среди них был и Ķepas. При этом она признается, что ее любимая лотерея — Simtgades loterija: «Она мне нравилась с самого начала. Меня привлекла и благородная цель — стипендии школьникам, и художественная ценность: на билетах изображены картины латвийских художников».
Кстати, ее предыдущий крупнейший выигрыш — 500 евро — был получен именно в этой лотерее.
По словам победительницы, она участвует в розыгрышах «по вдохновению»: «Если в голове много других мыслей и нет времени думать о лотерее — я не участвую. Но в этом году иногда хотелось получить эмоции, которые дают лотереи». В тот самый удачный вечер она вспомнила, что давно не играла в Ķepas: «Я вообще много жертвую небольшим организациям помощи животным. Когда узнала о выигрыше, подумала — возможно, все сбалансировалось, чтобы я могла продолжать помогать». Благотворительность занимает важное место в ее жизни — как в виде пожертвований, так и через личную помощь людям.
Выигранные 55 000 евро женщина планирует в основном вложить в восстановление родового дома:
«Это актуально уже давно, но теперь это станет реальнее. Бабушка построила дом, и я считаю, что мы обязаны его сохранить».