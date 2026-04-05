"Примета сработала": жительница Лиепаи выиграла 55 000 евро после странного ощущения

По словам победительницы, она участвует в розыгрышах «по вдохновению»: «Если в голове много других мыслей и нет времени думать о лотерее — я не участвую. Но в этом году иногда хотелось получить эмоции, которые дают лотереи». В тот самый удачный вечер она вспомнила, что давно не играла в Ķepas: «Я вообще много жертвую небольшим организациям помощи животным. Когда узнала о выигрыше, подумала — возможно, все сбалансировалось, чтобы я могла продолжать помогать». Благотворительность занимает важное место в ее жизни — как в виде пожертвований, так и через личную помощь людям.