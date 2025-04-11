От долгов за коммуналку до штрафов за парковку - что "убивает" вашу кредитную историю?
Многие знают, что кредитная история важна при получении кредита, но что она на самом деле собой представляет? Что именно банк оценивает в кредитной истории заемщика? Руководитель направления жилищного кредитования Luminor Каспар Саусайс делится советами о том, как сохранить хорошую кредитную репутацию и что именно банки принимают во внимание при рассмотрении заявок на кредит.
Следите за своей кредитной историей
Кредитная история — это сводка о выполненных и действующих финансовых обязательствах человека: ипотечные и потребительские кредиты, автолизинг, студенческие кредиты, кредитные карты или кредитные линии, оплата счетов за коммунальные услуги и телекоммуникации, а также штрафы за парковку. Сюда входят как сами обязательства, так и дисциплина их выполнения: просрочки и долги.
Кредитная история отражает финансовые привычки клиента и служит подробным отчетом о его общей финансовой ответственности и том, как он до сих пор управлял своими обязательствами. Вся эта информация собирается в разных реестрах, таких как базы данных бюро кредитной информации или Кредитный регистр Банка Латвии, и используется для оценки способности человека брать на себя новые обязательства — будь то кредит, кредитная карта или другой финансовый продукт.
Банки имеют доступ к этим базам данных и могут оценивать кредитную историю клиентов, но и самим клиентам рекомендуется следить за своей историей. Это можно сделать, посетив, например, сайт manakreditvesture.lv и авторизовавшись с помощью интернет-банка. Таким образом можно получить представление о том, как банк видит вашу заявку на кредит.
Критерии, которые оценивает банк
При рассмотрении кредитных заявок банки анализируют множество критериев, чтобы соответствовать нормативным требованиям и оценить, сможет ли клиент вернуть кредит, не создавая себе долговую нагрузку.
Учитываются дисциплина погашения текущих кредитов, изменения в графике платежей из-за сложностей с оплатой, а также информация о просроченных обязательствах. Несколько просрочек не обязательно станут препятствием для получения, например, ипотеки, но если банк видит систематическую неуплату и накапливающиеся долги, это сигнализирует о возможных финансовых трудностях, которые новый кредит только усугубит. Анализ кредитной истории и диалог с банком помогают человеку объективно взглянуть на свое финансовое положение и свои платежные привычки.
Также банки обращают внимание на нетипичные действия с деньгами. Например, если после получения зарплаты со счета снимается вся сумма — это может вызвать вопросы, ведь даже если человек предпочитает рассчитываться наличными, оплату счетов чаще всего производят с расчетного счета. Подозрения могут вызвать и регулярные крупные переводы частным лицам.
Подумайте, прежде чем действовать
Кредитная история — как репутация: она формируется долго, а испортить ее можно быстро. Чтобы сохранить хорошую финансовую репутацию, необходимо дисциплинированно выполнять все свои обязательства. Также следует очень серьезно отнестись к решению стать поручителем или созаемщиком по чужому кредиту — даже если это близкий человек, жизнь непредсказуема, и платить по его кредиту, возможно, придется именно вам. Эта информация также попадет в вашу кредитную историю. Часто люди воспринимают такую роль формально, но на самом деле это серьезная ответственность, которая может повлиять на возможность взять кредит в будущем.