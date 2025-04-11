От долгов за коммуналку до штрафов за парковку - что "убивает" вашу кредитную историю?

Кредитная история — как репутация: она формируется долго, а испортить ее можно быстро. Чтобы сохранить хорошую финансовую репутацию, необходимо дисциплинированно выполнять все свои обязательства. Также следует очень серьезно отнестись к решению стать поручителем или созаемщиком по чужому кредиту — даже если это близкий человек, жизнь непредсказуема, и платить по его кредиту, возможно, придется именно вам. Эта информация также попадет в вашу кредитную историю. Часто люди воспринимают такую роль формально, но на самом деле это серьезная ответственность, которая может повлиять на возможность взять кредит в будущем.