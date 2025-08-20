Работающим родителям - больше поддержки: Минблаг настаивает на сохранении повышенного пособия

Выплату родительских пособий в размере 75% работающим получателям необходимо сохранить еще как минимум на следующие три года, считает Министерство благосостояния. Правительство повысило размер пособия с 50% до 75% только на текущий год, однако Минблаг считает, что его следует сохранить в таком размере и в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года, закрепив в законе "О страховании по материнству и болезни" в качестве временного регулирования.