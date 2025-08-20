У мигрантов - черный день: в США придумали оригинальный способ, как отгородиться от нелегалов
Южная пограничная стена между Соединёнными Штатами и Мексикой будет полностью окрашена в чёрный цвет в рамках усилий администрации Трампа по повышению безопасности на границе, объявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.
Решение, принято по просьбе президента США Дональда Трампа и направлено на то, чтобы сделать стальную конструкцию слишком горячей для лазания, а также увеличить её долговечность.
На пресс-конференции в Санта-Терезе, штат Нью-Мексико, Ноэм рассказала о высоте и глубине стены. «Она высокая и уходит глубоко в землю, что затрудняет подкоп. Сегодня мы покрасим её в чёрный цвет», — сказала она.
Чёрная краска поглощает тепло, делая поверхность горячей и сложной для преодоления, что усилит защиту в жарком климате. Начальник Пограничной службы Майкл Бэнкс добавил, что краска предотвратит ржавчину и продлит срок службы стены. Решение покрасить стену совпало с сообщениями о снижении задержаний на южной границе — в июне их было чуть более 6000, на 15% меньше марта.
Строительство продолжается быстро — около полмили стены возводится ежедневно, сообщила Ноэм. Администрация получила 46,5 млрд долларов через законопроект «Один большой красивый закон» для модернизации и завершения 700 миль стены. «Стена будет разной в зависимости от местности», — отметила Ноэм.
Кроме стены, Министерство внутренней безопасности инвестирует в камеры, датчики и водные системы для круглосуточного наблюдения и быстрого реагирования.
Южная стена, ключевой элемент иммиграционной политики Трампа, остаётся частью стратегии администрации, включающей депортации и усиленный контроль. Упор делается на физические барьеры, технологии и жёсткий контроль.