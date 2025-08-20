У мигрантов - черный день: в США придумали оригинальный способ, как отгородиться от нелегалов

Чёрная краска поглощает тепло, делая поверхность горячей и сложной для преодоления, что усилит защиту в жарком климате. Начальник Пограничной службы Майкл Бэнкс добавил, что краска предотвратит ржавчину и продлит срок службы стены. Решение покрасить стену совпало с сообщениями о снижении задержаний на южной границе — в июне их было чуть более 6000, на 15% меньше марта.