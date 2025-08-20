В Украине заявляют о начале серийного производства новой мощной крылатой ракеты. Что о ней известно?

«Одно из самых важных свойств такой крылатой ракеты — то, что при большой дальности и весьма впечатляющей мощности боевой части она не должна стоить много денег, — рассказывает “Новой-Европа” военный обозреватель Русской службы Би-би-си Ньюз Павел Аксенов. — “Фламинго” должна стать дешевой и простой в производстве ракетой. Сравнительно невысокая цена позволит выпускать довольно много таких аппаратов. При этом стоимость каждого из них будет меньше, чем средства, потраченные на производство противоракет, которые могут быть использованы для того, чтобы его сбить. Как правило, для уничтожения одной такой ракеты запускают две зенитных ракеты. И поэтому задача в том числе сделать так, чтобы Россия тратила больше средств на перехват, чем Украина на пуск». «Надо понимать, что “Фламинго” — крылатая ракета стандартной компоновки, имеющая при этом весьма серьезные характеристики, — говорит “Новой-Европа” военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. — На ней установлены созданный в Украине двухконтурный турбореактивный двигатель, украинская боевая часть и даже собственная система наведения. О работе над этой ракетой военные рассказывали еще в прошлом году. Фактически, боеприпас создан на основе беспилотника “Стриж” Ту-141. Запускается ракета с пусковой установки при помощи стартового твердотопливного порохового двигателя. Шеститонная ракета может донести боевую часть размером в тонну на расстояние в 3 тысячи километров. Но важно другое. Есть данные, что уже налажено промышленное серийное производство этих боеприпасов. Поскольку уже есть видео пусков этой ракеты, то возникает уверенность в том, что скоро мы увидим ее в деле».