В Украине заявляют о начале серийного производства новой мощной крылатой ракеты. Что о ней известно?
Украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий опубликовал фотографию крылатой ракеты «Фламинго», дальность которой, по словам Лукацкого, составляет более 3000 км. Свои фото он опубликовал в Facebook. Кроме того, Лукацкий отметил, что эти ракеты были зафиксированы в цеху одной из ведущих оборонных компаний Fire Point в Украине и что они уже запущены в серийное производство.
Украинские СМИ сообщают предполагаемые тактико-технические характеристики «Фламинго»: боевая часть весом в 1000 килограммов, дальность до 3000 километров, стартовая масса 6 тонн, размах фиксированного крыла 6 метров, скорость до 900 километров в час и комбинированная система наведения — спутниковая (устойчивая к системам радиоэлектронной борьбы) и инерционная.
«Одно из самых важных свойств такой крылатой ракеты — то, что при большой дальности и весьма впечатляющей мощности боевой части она не должна стоить много денег, — рассказывает “Новой-Европа” военный обозреватель Русской службы Би-би-си Ньюз Павел Аксенов. — “Фламинго” должна стать дешевой и простой в производстве ракетой. Сравнительно невысокая цена позволит выпускать довольно много таких аппаратов. При этом стоимость каждого из них будет меньше, чем средства, потраченные на производство противоракет, которые могут быть использованы для того, чтобы его сбить. Как правило, для уничтожения одной такой ракеты запускают две зенитных ракеты. И поэтому задача в том числе сделать так, чтобы Россия тратила больше средств на перехват, чем Украина на пуск». «Надо понимать, что “Фламинго” — крылатая ракета стандартной компоновки, имеющая при этом весьма серьезные характеристики, — говорит “Новой-Европа” военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. — На ней установлены созданный в Украине двухконтурный турбореактивный двигатель, украинская боевая часть и даже собственная система наведения. О работе над этой ракетой военные рассказывали еще в прошлом году. Фактически, боеприпас создан на основе беспилотника “Стриж” Ту-141. Запускается ракета с пусковой установки при помощи стартового твердотопливного порохового двигателя. Шеститонная ракета может донести боевую часть размером в тонну на расстояние в 3 тысячи километров. Но важно другое. Есть данные, что уже налажено промышленное серийное производство этих боеприпасов. Поскольку уже есть видео пусков этой ракеты, то возникает уверенность в том, что скоро мы увидим ее в деле».
Украина — страна, имеющая традиции выпуска двигателей для различных летательных аппаратов и даже собственной сборки самолетов. Павел Аксенов считает, что наладить массовый выпуск новой крылатой ракеты украинским производителям должно быть не очень сложно. Ведь такое производство создается при технологической и финансовой поддержке западных союзников. Если украинцы смогут строить десятки таких ракет в месяц, это станет серьезным вкладом в возможности атаковать российские объекты.
Роман Свитан также рассказывает, что у Украины есть значительный опыт в производстве реактивных двигателей, сходных с тем, что использован на новой крылатой ракете.
По данным Романа Свитана, один предсерийный экземпляр «Фламинго» может стоить 3–4 миллиона евро. Однако после того, как начнется промышленное производство ракеты, ее цена должна снизиться до 1 миллиона евро. Но для этого необходимо выпускать хотя бы 50 таких ракет в месяц.
До Москвы за полчаса
«Ракета уверенно накрывает всю европейскую территорию России, начиная с Урала и заканчивая Мурманском или Астраханью, — продолжает Роман Свитан. — При заявленной скорости в 900 километров в час “Фламинго” сможет долететь от границы Украины до Москвы немногим больше чем за полчаса. Если будет сразу запущено несколько таких ракет, они с большой вероятностью смогут продавить системы ПВО, прикрывающие столицу России».
По словам Павла Аксенова, маловероятно, что «Фламинго» будет оборудована сложными средствами обхода систем противоракетной обороны. Вероятно, что сбить ее будет не так уж сложно. Инерциальная система наведения —то фактически автопилот, позволяющий довести боеприпас до района цели. А спутниковое целеуказание, которым оборудована ракета, может быть нарушено при помощи систем радиоэлектронной борьбы. Однако массовый выпуск этого вида вооружений позволит наносить удары сразу несколькими ракетами, что неминуемо приведет к попаданиям, даже в случае, если часть боеприпасов будет перехвачена по пути.
«Такая ракета за счет немалых размеров, широкого применения в конструкции металла, а также использования реактивного двигателя обладает большой радиолокационной заметностью, — продолжает Павел Аксенов. — Серьезные зенитные комплексы, вероятно, смогут ее сбить без особого труда. Но большая площадь страны и большое число потенциальных целей потребуют значительного усиления ПВО, а массированный пуск вместе с дальними дронами и ложными целями может затруднить работу противовоздушной обороны. А огромная дальность в 3 тысячи километров позволит поражать цели, удаленные от границ Украины и слабо прикрытые зенитными средствами. Ведь надежно обезопасить столь значительные площади “зонтиком” ПВО практически невозможно».
Возможными целями для «Фламинго» Павел Аксенов называет, к примеру, промышленные предприятия. При попадании ракеты с боевой частью весом в тонну разрушения будут весьма масштабными. При этом атаковать хорошо защищенные бункеры, по словам военного обозревателя Би-би-си, такими ракетами не очень результативно. Специальные бетонобойные боеприпасы до́роги и сложны в производстве. А украинская ракета скорее рассчитана на не очень защищенные объекты. Кроме того, удар «Фламинго» должен нести большое психологическое воздействие на местное население. Ведь взрыв боеголовки весом в тонну даже в отдалении от жилых кварталов производит весьма внушительное впечатление.
По словам Романа Свитана, применяться новая ракета может по военным частям, складам и промышленным производствам, а также нефтяной инфраструктуре. Боевая часть в 1 тонну позволит уничтожать даже заглубленные объекты. Взрыв сможет пробить несколько метров защитных сооружений. Такую боеголовку можно снарядить тандемным боеприпасом, способным проникать сквозь толстые стены и перекрытия.
Обещания и самопиар
«Украина не очень хорошо умеет быстро масштабировать свои новейшие разработки, — добавляет Павел Аксенов. — Мы уже слышали разговоры о проектах ракет, например, “Паляниця”. Они все еще не пошли в массовое промышленное производство. Ясно, что под огнем с российской стороны сделать это затруднительно. Но в случае с “Фламинго” для украинцев важно наладить именно массовый выпуск. Теоретически различные узлы ракеты можно создавать в разных местах, а потом просто собирать воедино, однако будет ли это реализовано на практике, на данном этапе сказать трудно».
Год назад «Новая-Европа» писала о том, что Владимир Зеленский представил новую украинскую разработку — ракету-дрон под названием «Паляниця». Тогда Роман Свитан рассказывал нам, что Украина, вероятно, наладит массовый выпуск «Паляниць», чтобы атаковать ими территорию РФ.
Скорость боеприпаса составляет 700–800 километров в час. Российской авиабазы в городе Энгельсе «Паляниця» достигнет менее чем за час. Дальность полета ракеты-дрона, по словам Свитана, превышает 700 километров.
А в июне 2025 года президент Украины объявил, что Украина готовится к массовому производству баллистических ракет «Сапсан». Разработка этого оперативно-тактического ракетного комплекса началась еще в 2000-х годах, дальность его действия достигает 500 километров. Многие эксперты предполагали, что проект «Сапсан» нашел свою реализацию в ракетном комплексе «Гром-2», который 24 августа 2018 года был продемонстрирован на военном параде ко Дню Независимости Украины.
«Гром-2» — это оперативно-тактический ракетный комплекс с высокой точностью и способностью прорывать современные системы ПВО (в частности, С-300/С-400) благодаря аэробаллистической траектории. Ракета оснащена инерционной системой управления с навигацией и наведением различного типа, что обеспечивает ее маневренность и точность. Боевая часть ракеты массой 480 кг может быть как осколочно-фугасной, так и проникающей. Вес боезаряда дает возможность говорить, что он способен уничтожить противника на площади 10 тыс. кв. м в случае использования кассетного заряда или на площади 2–3 гектара обычным осколочно-фугасным зарядом. Считается, что комплекс поддерживает применение как баллистических, так и крылатых ракет, что делает его универсальным — для противовоздушной обороны, береговой охраны или ударов по глубокому тылу. «Уже несколько лет власти страны рассказывают нам про проекты ракет “Гром”, “Сапсан”, “Паляниця” и другие, — заявляет Роман Свитан. — Однако рукожопые руководители в Киеве так и не смогли наладить выпуск какого-либо из этих комплексов. Вместо вооружения идут сплошные обещания. Пока видим вместо дел лишь пиар».