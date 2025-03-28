3 причины, почему вам не нравится ваш кофе. Как это исправить?
Данные показывают, что в странах Восточной Европы и Балтии 87–88% кофе в основном потребляется дома или в офисе, но его вкус далеко не всегда соответствует нашим ожиданиям.
"Наше исследование демонстрирует, что 37% латвийцев заваривают молотый кофе прямо в чашке, а еще столько же используют кофемашину", — комментирует Артис Григо, основатель крупнейшего и самого современного кофейного магазина в Балтии Kafijas banka.
"Независимо от того, какому способу заваривания вы отдаете предпочтение, важно убедиться, что вы не совершаете три распространенные ошибки, из-за которых вкус кофе становится одинаковым и пресным".
По наблюдениям эксперта, в специализированные кофейные магазины часто заходят любители этого напитка, которые перестали получать от него удовольствие. Логично было бы заменить сорт кофе на более эксклюзивный, однако это не всегда решает проблему. "В целом мы, латвийцы, пьем много кофе: 57% выпивают 1-2 чашки в день, а еще 16% — более трех чашек. Чтобы сохранить насыщенный вкус кофе, важно учитывать три аспекта:
- Научиться правильно его заваривать;
- Следить за чистотой кофемашины;
- Регулировать степень помола кофейных зерен — это первое, о чем мы спрашиваем новых клиентов в магазине, ведь именно этот фактор в первую очередь влияет на вкус напитка. Большинство людей даже не знают, что помол можно и нужно регулировать!"
Современные тренды внушают нам, что вкусный кофе можно приготовить только в кофемашине. Однако это не так. "Качественный напиток можно получить и в турке, и с помощью метода воронки (известного как V60). Неудивительно, что капсульный кофе теряет популярность, уступая место традиционным способам приготовления, особенно в странах Балтии и Скандинавии", — отмечает Григо.
Если с завариванием кофе в чашке, турке или кофемашине все более-менее понятно, то метод воронки часто вызывает вопросы, хотя он весьма прост. Стандартное соотношение для этого метода: 15 граммов молотого кофе на 250 мл воды. Оптимальная пропорция молотого кофе и готового напитка должна оставаться неизменной — 60 граммов кофе на 1 литр воды. Не стоит отмерять кофе на глаз, так как даже небольшие отклонения в пропорциях значительно влияют на вкус.
Оптимальная температура воды для заваривания кофе в воронке — 93–95°С. Чтобы достичь этой температуры, нужно довести воду до кипения, а затем остудить в течение одной минуты. Перед тем как насыпать молотый кофе в бумажный фильтр, рекомендуется промыть фильтр 100–200 мл горячей воды, после чего слить ее. Это поможет устранить возможный привкус бумаги. Затем насыпьте кофе в фильтр и слегка встряхните воронку, чтобы равномерно распределить кофе. Воду следует вливать медленными круговыми движениями по часовой стрелке, начиная от центра и постепенно продвигаясь к краям.
Согласно данным Европейской федерации кофе, европейцы ежегодно потребляют около 30% всего кофе, произведенного в мире. "Так как популярность кофе остается стабильно высокой, важно развивать культуру его потребления и повышать осведомленность о правильных способах приготовления этого напитка", — добавляет Григо, отмечая, что именно поэтому он регулярно консультирует клиентов, помогая избежать описанных выше ошибок.
Примечательно, что в Латвии 13% потребителей покупают кофе в специализированных магазинах, из них 8% — в физических точках продаж, а 5% — онлайн. "По структуре поставок различных товаров мы видим, что латвийцы по-прежнему редко заказывают продукты питания через интернет, и данные исследования Norstat это подтверждают: каждый второй латвиец никогда не использует такую возможность", — комментирует Санита Бержиня, исполнительный директор Venipak Latvija.
"В то же время онлайн-заказ кофе оформляют лишь 8% потребителей, но каждый четвертый хочет получить свою покупку как можно быстрее — максимум за 2–3 дня, а желательно уже на следующий день. В этом вопросе важно, насколько оперативно магазин передаст товар курьерской службе, ведь мы осуществляем доставку в течение 24 часов".
Еще 24% респондентов отметили, что скорость доставки для них не является главным фактором, важнее всего качество продукта.
В целом прогнозируется, что в ближайшие 7 лет (до 2032 года) финансовый объем рынка кофе в Европе вырастет на 28% — с 46 миллиардов долларов в год до 64 миллиардов.