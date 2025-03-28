3 причины, почему вам не нравится ваш кофе. Как это исправить?

Оптимальная температура воды для заваривания кофе в воронке — 93–95°С. Чтобы достичь этой температуры, нужно довести воду до кипения, а затем остудить в течение одной минуты. Перед тем как насыпать молотый кофе в бумажный фильтр, рекомендуется промыть фильтр 100–200 мл горячей воды, после чего слить ее. Это поможет устранить возможный привкус бумаги. Затем насыпьте кофе в фильтр и слегка встряхните воронку, чтобы равномерно распределить кофе. Воду следует вливать медленными круговыми движениями по часовой стрелке, начиная от центра и постепенно продвигаясь к краям.