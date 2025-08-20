С сегодняшнего дня в Латвии разрешено убивать водоплавающих птиц. Но есть ограничения
В среду начинается сезон охоты на водоплавающих птиц. В общественных водоемах одному охотнику разрешается добыть не более 10 птиц в день.
Как объявили в Государственной службе леса, сезон охоты продлится до 15 декабря. До 14 сентября охота на водоплавающих птиц разрешена по средам, субботам и воскресеньям, а с 15 сентября до 15 декабря — каждый день. Такой срок охоты установлен и для диких гусей. В то же время три вида уток — шилохвосток, широконосок и свиязей — разрешено добывать только с 15 сентября по 30 ноября.
В общественных водоёмах и их прибрежной зоне на водоплавающих птиц можно охотиться без согласования. Однако охота в общественных озёрах и реках, расположенных в черте городов, допускается только в соответствии с правилами охоты, установленными соответствующим самоуправлением. Государственная служба леса призывает охотников уважать и учитывать интересы людей, которые живут или отдыхают у воды.
Также охотникам следует учитывать, что в особо охраняемых природных территориях могут быть установлены иные сроки охоты на водоплавающих птиц, а также запреты и ограничения. Перед отправлением на охоту рекомендуется уточнить правовой статус конкретных угодий и связанные с ними ограничения. На всей территории Латвии фактически запрещено использовать свинцовую дробь.
Добытых водоплавающих птиц необходимо зарегистрировать в мобильном приложении Mednis, прикрепив фотографию. На снимке должна быть видна голова птицы, клюв и расправленное крыло. Фотографию нужно сделать в максимально хороших условиях освещения и убедиться, что птица ясно различима и опознаваема. На одном снимке допускается фиксировать несколько птиц одного вида. Нормативные акты позволяют регистрировать добытых птиц на берегу водоёма. Информация в течение суток после охоты должна быть направлена в Государственный лесной регистр.