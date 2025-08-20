С сегодняшнего дня в Латвии разрешено убивать водоплавающих птиц. Но есть ограничения

Как объявили в Государственной службе леса, сезон охоты продлится до 15 декабря. До 14 сентября охота на водоплавающих птиц разрешена по средам, субботам и воскресеньям, а с 15 сентября до 15 декабря — каждый день. Такой срок охоты установлен и для диких гусей. В то же время три вида уток — шилохвосток, широконосок и свиязей — разрешено добывать только с 15 сентября по 30 ноября.