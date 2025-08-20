ФОТО: в Юрмале прошел юбилейный концерт группы Turaidas roze - на сцену поднялась и премьер Эвика Силиня

Вместе с группой на сцену вышли специальные гости — духовой оркестр Horizonts под руководством Томаса Кокамеги. Для концерта были специально созданы новые аранжировки песен Имантса Калниньша «Ai, māsa Lietuva!», «Kas jūs esat?», «Nelaid, māte, bērnus mežā», «Vējš un liepa» и других. В программу вошли и менее известные произведения композитора.