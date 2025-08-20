Юбилейный концерт Turaidas roze в Юрмале (19.08.25)
19 августа в концертном зале «Дзинтари» состоялся праздничный концерт, посвященный 40-летию группы Turaidas roze.
ФОТО: в Юрмале прошел юбилейный концерт группы Turaidas roze - на сцену поднялась и премьер Эвика Силиня
Во вторник, 19 августа, в концертном зале «Дзинтари» состоялся праздничный концерт, посвященный 40-летию группы Turaidas roze. Музыканты прибыли в зал по красной ковровой дорожке под сопровождение дефиле духового оркестра.
Вместе с группой на сцену вышли специальные гости — духовой оркестр Horizonts под руководством Томаса Кокамеги. Для концерта были специально созданы новые аранжировки песен Имантса Калниньша «Ai, māsa Lietuva!», «Kas jūs esat?», «Nelaid, māte, bērnus mežā», «Vējš un liepa» и других. В программу вошли и менее известные произведения композитора.
Концерт зрители встретили овациями стоя. В завершение группа получила от премьер-министра Эвики Силини Благодарственное письмо Кабинета министров за значительный вклад в культуру Латвии. После выступления поклонники могли получить автографы и сфотографироваться с музыкантами, а неофициальная часть празднования юбилея прошла в ресторане 36. līnija.