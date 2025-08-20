"Это не просто водитель - это настоящий герой!" В автобусе из Сигулды в Ригу произошел уникальный эпизод

Как пишет Изабелла в социальной сети Facebook, в автобус зашел мальчик примерно семи лет, которому нужно было выйти на остановке «Сените». Однако, возможно, задумавшись или разволновавшись, он пропустил эту остановку. Лишь на следующей остановке, «Сорбас», мальчик понял, что пропустил свою и оказался в незнакомом месте. И тогда последовал пример удивительного поведения со стороны водителя. Вместо того чтобы просто высадить мальчика на чужой остановке, он принял решение доехать до Вангажей, там развернуться в обратном направлении и вернуться к остановке «Сените», где ребенок изначально должен был выйти. Затем он вновь продолжил путь в Ригу.