В латвийском городе решили существенно поднять стоимость поездок на общественном транспорте
С 1 июля стоимость проезда в автобусах Екабпилса вырастет до одного евро, предусматривает решение, принятое думой Екабпилсского края.
В дальнейшем за одну поездку в автобусах городских маршрутов на территории города придется платить один евро. До сих пор стоимость билета составляла 0,8 евро.
На городских маршрутах, которые выходят за пределы города, проезд в пределах городской черты будет стоить один евро, а за пределами города — 0,2 евро.
С 0,8 евро до одного евро также увеличится плата за перевозку одного места багажа, за исключением ручной клади. Такая же плата будет взиматься за перевозку одного домашнего животного.
При приобретении электронной проездной карты на поездки в пределах города будет предоставляться скидка 10%, и стоимость одной поездки составит 0,9 евро. Срок действия приобретенных поездок — 180 дней.
За одну поездку пенсионерам, задекларированным на административной территории Екабпилсского края, при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу, придется платить 0,5 евро. Самоуправление обеспечит софинансирование в размере 0,5 евро.
Как объясняет компания Jēkabpils autobusu parks, в последние годы в стране наблюдается довольно быстрый общий рост цен, а также существенно увеличились как прямые, так и косвенные расходы, связанные с оказанием услуг, включая цены на топливо, стоимость запасных частей и расходы на техническое обслуживание.
В компании подчеркивают, что для обеспечения стабильной и качественной работы важно сохранять квалифицированную рабочую силу и обеспечивать конкурентоспособную оплату труда в отрасли, что также влияет на общие расходы. С учетом этих обстоятельств нынешний уровень платы за проезд уже не покрывает в полной мере затраты на предоставление услуги, поэтому пересмотр цен на билеты необходим для сохранения доступности общественного транспорта и в дальнейшем. С ростом расходов увеличивается и себестоимость каждого пройденного километра.