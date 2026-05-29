В лесу под Царникавой разыграли исчезновение человека: полиция отрабатывала поиск с собакой
В Латвии полицейские и кадеты отработали поиск пропавших людей в условиях, максимально приближенных к реальности. В учениях участвовали специалисты Bezvēsts.lv и служебная собака: сначала теория, затем — лесной массив, «живые цепи», координация групп и симуляция задержания.
В рамках проекта Фонда внутренней безопасности «Укрепление борьбы с тяжкой, организованной и трансграничной преступностью и содействие сотрудничеству с вовлеченными странами» в этом месяце Государственная полиция совместно с Колледжем Государственной полиции провела мероприятие по обмену опытом и обучению «Полицейская практика по организации мероприятий по поиску пропавших и самовольно ушедших лиц, в том числе сбежавших правонарушителей».
Обучение проводили опытные следователи Государственной полиции и специалисты-практики из некоммерческой организации Bezvēsts.lv. Они делились как теоретическими знаниями и практическими советами, так и реальным опытом поиска людей. Во время учений также была проведена симуляция поиска и задержания без вести пропавших лиц на природе с участием полицейской собаки.
Цель организованного Государственной полицией обмена опытом и обучения — усовершенствовать теоретические знания и практические навыки должностных лиц полиции и кадетов в организации и проведении поисковых мероприятий в отношении пропавших и самовольно ушедших людей, в том числе сбежавших правонарушителей.
В учениях приняли участие 40 человек, включая кадетов Колледжа Государственной полиции, должностных лиц Государственной полиции, организаторов и экспертов некоммерческой организации Bezvēsts.lv, которые поделились своим многолетним опытом организации поисково-спасательных работ в природной среде.
В первой половине дня в Колледже Государственной полиции прошли теоретические занятия. Участники ознакомились с практикой Государственной полиции по организации поиска пропавших и самовольно ушедших лиц, с презентацией Кинологического отделения Колледжа Государственной полиции о привлечении служебных собак к поисковым мероприятиям, а также с презентацией Bezvēsts.lv о поисково-спасательных работах в природной среде, применяемой технике безопасности и основах организации поиска.
Затем в лесном массиве Царникавской волости прошла практическая часть учений. Там моделировались мероприятия по поиску пропавших и самовольно ушедших лиц. Участники на практике отрабатывали создание «живых цепей» и их скоординированное удержание, а также совершенствовали тактические навыки поиска людей. Особое внимание уделялось соблюдению требований личной безопасности и обеспечению безопасности других участников поисковой группы.
Также была продемонстрирована работа служебных собак в симуляциях поиска и задержания людей.
На месте инструктаж проводили опытные поисковики из некоммерческой организации Bezvēsts.lv. Они давали практические советы и делились реальным опытом поиска людей.