Тайны озера Бабите: почему один из крупнейших водоемов Латвии такой мелкий и зачем его охраняют

При этом именно мелкость делает Бабите особенно ценным для природы. Для человека мелкое, заросшее озеро может казаться неудобным: меньше мест для купания, сложнее движение на лодке, много камышей. Но для птиц это почти идеальная среда. Здесь есть укрытия, кормовые участки, места для гнездования, отдыха во время миграции и смены оперения. Бабите считается одной из лучших в Латвии территорий для наблюдения за птицами: по данным Марупского края, здесь зафиксировано 184 вида птиц, из которых 36 гнездятся в озере.