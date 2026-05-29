Большинство украинцев поддержали бы отправку своих войск для защиты Латвии
Большинство украинцев заявили, что поддержали бы отправку своих войск для защиты Латвии, Литвы, Эстонии и Польши в случае нападения России, а почти три четверти считают, что Украина уже защищает всю Европу.

Согласно опубликованному 25 мая опросу Rating Group, большинство украинцев поддержали бы отправку своих войск для защиты шести других европейских стран — Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, Финляндии и Польши — в случае нападения России. Уровень поддержки варьировался от 58% для Польши до 63% для Литвы.

Этот вывод сделан в то время, когда сама Украина продолжает находиться в состоянии войны, а европейские столицы продолжают обсуждать свою приверженность защите Украины и ее участию в ЕС.

Почти три четверти украинцев — 73% — считают, что их вооруженные силы защищают всю Европу, а не только Украину, и этот показатель не изменился с тех пор, как Rating Group задала тот же вопрос в 2022 году.

Большинство поддержало бы защиту шести европейских стран

На вопрос о том, поддержали бы они помощь украинской армии в защите конкретных стран от нападения России, респонденты выразили поддержку каждой из перечисленных стран большинством не менее 58%:

  • Литва: 63% поддерживают, 33% против
  • Латвия: 62% поддерживают, 33% против
  • Эстония: 61% поддерживают, 33% против
  • Молдова: 60% поддерживают, 35% против
  • Финляндия: 59% поддерживают, 33% против
  • Польша: 58% поддерживают, 37% против

Украинцы считают свою армию защитником Европы

Доля украинцев, которые считают, что вооруженные силы защищают как Украину, так и другие европейские страны (73%), возрастает до 84% среди тех, кто проголосовал бы на референдуме о членстве в ЕС. Только 15% сторонников вступления в ЕС считают, что армия защищает исключительно Украину. Среди противников вступления в ЕС доля тех, кто считает, что армия защищает Европу, снижается до 57%.

Тот же опрос показал, что 40% украинцев теперь считают свою страну «лидером» среди европейских государств — по сравнению с 34% в марте 2022 года и всего 8% в январе 2022 года до начала полномасштабной войны.

Готовность защищать другие страны тесно связана с тем, насколько сильно респонденты идентифицируют себя с ЕС.

Rating Group провела телефонный опрос 1000 респондентов старше 18 лет с 15 по 17 апреля 2026 года. Погрешность составляет до 3,1%.

