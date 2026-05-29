Большинство украинцев поддержали бы отправку своих войск для защиты Латвии
Большинство украинцев заявили, что поддержали бы отправку своих войск для защиты Латвии, Литвы, Эстонии и Польши в случае нападения России, а почти три четверти считают, что Украина уже защищает всю Европу.
Согласно опубликованному 25 мая опросу Rating Group, большинство украинцев поддержали бы отправку своих войск для защиты шести других европейских стран — Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы, Финляндии и Польши — в случае нападения России. Уровень поддержки варьировался от 58% для Польши до 63% для Литвы.
Этот вывод сделан в то время, когда сама Украина продолжает находиться в состоянии войны, а европейские столицы продолжают обсуждать свою приверженность защите Украины и ее участию в ЕС.
Почти три четверти украинцев — 73% — считают, что их вооруженные силы защищают всю Европу, а не только Украину, и этот показатель не изменился с тех пор, как Rating Group задала тот же вопрос в 2022 году.
Большинство поддержало бы защиту шести европейских стран
На вопрос о том, поддержали бы они помощь украинской армии в защите конкретных стран от нападения России, респонденты выразили поддержку каждой из перечисленных стран большинством не менее 58%:
- Литва: 63% поддерживают, 33% против
- Латвия: 62% поддерживают, 33% против
- Эстония: 61% поддерживают, 33% против
- Молдова: 60% поддерживают, 35% против
- Финляндия: 59% поддерживают, 33% против
- Польша: 58% поддерживают, 37% против
Украинцы считают свою армию защитником Европы
Доля украинцев, которые считают, что вооруженные силы защищают как Украину, так и другие европейские страны (73%), возрастает до 84% среди тех, кто проголосовал бы на референдуме о членстве в ЕС. Только 15% сторонников вступления в ЕС считают, что армия защищает исключительно Украину. Среди противников вступления в ЕС доля тех, кто считает, что армия защищает Европу, снижается до 57%.
Тот же опрос показал, что 40% украинцев теперь считают свою страну «лидером» среди европейских государств — по сравнению с 34% в марте 2022 года и всего 8% в январе 2022 года до начала полномасштабной войны.
Готовность защищать другие страны тесно связана с тем, насколько сильно респонденты идентифицируют себя с ЕС.
Rating Group провела телефонный опрос 1000 респондентов старше 18 лет с 15 по 17 апреля 2026 года. Погрешность составляет до 3,1%.