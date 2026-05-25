В Латвии хорошими министрами считают тех, кто умеет "выбивать" деньги, - почему это не лучший критерий?
В Латвии хорошим министром до сих пор считают того, кто "выбил" больше денег для своей отрасли. Эксперт по борьбе с бюрократией предупреждает: такой подход превращает министерства в "феодальные княжества".
Руководитель рабочей группы по снижению бюрократии, советник Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Янис Эндзиньш в эфире TV24 заявил, что в Латвии до сих пор существует ошибочное представление о том, каким должен быть хороший министр. По мнению эксперта, сейчас успешным министром часто считают того, кто способен добиться для своей отрасли большего финансирования, а не того, кто сумел сделать систему эффективнее.
«В идеальном мире было бы лучше, если бы хорошим министром считался тот, кто навел порядок и повысил эффективность своей отрасли. Именно это должно быть мерилом», — подчеркнул Эндзиньш.
Он признал, что изменить нынешний подход непросто. По словам эксперта, недавно исследование на эту тему провел аналитический центр LaSER. «Возможно, помочь мог бы короткий список коалиционных приоритетов, где все подписываются под тем, что именно это мы сейчас делаем. По крайней мере, это необходимо выполнить», — отметил Эндзиньш.
Эксперт также сослался на идеи известного мыслителя Эдварда де Боно. «Он наверняка посоветовал бы коалиционным партиям через определенные промежутки времени ротировать министерства», — сказал Эндзиньш. По его словам, такая система помогла бы уменьшить конкуренцию между ведомствами и заставила бы политиков думать о долгосрочном развитии отраслей, а не только о собственных интересах. «Есть поговорка: “Не плюй в колодец, из которого самому придется пить”. Фактически, если ты не даешь другому министерству расти и развиваться, то может получиться, что спустя какое-то время тебе самому придется им руководить», — пояснил эксперт.
Эндзиньш подчеркнул, что проблема касается не только министерств, но и всей системы государственного управления, включая государственные учреждения и муниципальные предприятия. «Нам нужно понимать: у нас есть министерства, есть учреждения, а еще есть государственные и муниципальные капитальные общества. И в целом нужно говорить об эффективности государственного управления», — отметил он.
При этом главной проблемой эксперт назвал так называемый «министерский феодализм». «В каком-то смысле нужно придумать, как уменьшить этот феодализм министерств. Это проблема», — резюмировал Янис Эндзиньш.