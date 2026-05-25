Солнечная погода сохранится не везде.
В Латвии
Сегодня 09:01
До +22 и почти без дождя: какой будет погода в Латвии сегодня
День в Латвии будет в целом теплым и местами солнечным, но во второй половине дня погоду испортит порывистый ветер. Дождь возможен только в отдельных районах, а в Риге осадков не ожидается.
Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами в северо-восточных районах ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, с послеполуденных часов в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 м/с. Воздух прогреется до +17…+22 градусов, во многих районах побережья будет немного прохладнее — +14…+16 градусов. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от средне высокого до высокого.
В столице день будет преимущественно солнечным, осадков не ожидается. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, во второй половине дня порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха составит около +20 градусов.