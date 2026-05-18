Ремонт улицы Гертрудес в Риге: на проект выделен миллион евро, движение у церкви ограничат
Улицу Гертрудес в Риге ждут ремонт почти за миллион евро и новый порядок движения у старой церкви. Компромисс в коалиции нашли не сразу: спорный участок сначала оставят открытым для машин по рабочим дням, но затем движение там планируют серьезно ограничить.
Комитет Рижской думы по финансовым и административным вопросам на прошлой неделе выделил почти миллион евро на ремонт участка улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Сколас.
Цель проекта — обновить покрытие проезжей части и тротуаров, сохранив культурно-исторический облик улицы, а также провести мероприятия по улучшению безопасности движения, предусмотрев приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестка.
Общая стоимость восстановления покрытия составляет 1,2 миллиона евро, однако 251 630 евро покроет предприятие Rīgas ūdens, заменив принадлежащие ему коммуникационные сети.
Средства будут выделены из инвестиционной программы Рижского самоуправления.
Агентство LETA уже сообщало, что ремонт улицы Гертрудес вызвал разногласия в коалиции Рижской думы. По вышеупомянутому участку от улицы Чака до улицы Сколас споров не было, однако участок вокруг старой церкви Гертрудес вызвал бурные дискуссии в социальных сетях между партнерами по коалиции — «Прогрессивными» и Национальным объединением (NA).
«Прогрессивные» хотели закрыть движение у церкви, но NA выступило против.
В результате дискуссий коалиция договорилась, что в первый год после ремонта движение вокруг старой церкви Гертрудес по рабочим дням сохранится. После завершения необходимых ремонтных работ в первый год по рабочим дням с 7:00 до 19:00 в районе площади Гертрудес будет разрешено движение автотранспорта. Разрешенная скорость движения может составить 20 километров в час.
В остальное время движение на площади Гертрудес планируется разрешить только местным жителям, людям с разрешениями на въезд к парковочным местам и государственным службам, например пожарным и неотложной медицинской помощи.
На второй год после завершения ремонтных работ движение на площади Гертрудес будет разрешено только местным жителям, транспортным средствам с разрешениями или государственным службам. После второго года планируется провести референдум или опрос жителей о влиянии введенных изменений.
Предполагается, что движение в этой зоне будут ограничивать болларды — прочные вертикальные столбы, которые используются для контроля движения, защиты пешеходов и разграничения территории. Движение будут открывать и закрывать с помощью этих боллардов, которые смогут подниматься и опускаться. Планируется, что они должны быть стилистически оформлены в соответствии с архитектурой окружающих зданий.
Коалиция договорилась, что сначала проект необходимо согласовать с Национальным управлением культурного наследия. В свою очередь, обустройство площади Гертрудес должно быть согласовано со Службой городского архитектора.
У церкви Гертрудес планируется обеспечить парковочные места для нужд церкви. Кроме того, самоуправлению нужно будет содействовать строительству новых многоэтажных парковок, чтобы компенсировать ликвидацию парковочных мест.