Упавший в Литве дрон нес взрывчатку - его нашел местный житель, косивший траву
Инциденты с фиксацией и падением дронов все чаще тревожат страны Балтии, показывая, насколько хрупкой стала безопасность региона. Сегодня стало известно, что упавший в Утянском районе Литвы беспилотник нес взрывчатку.
"Сотрудники антитеррористического подразделения Aras Департамента полиции установили, что на месте крушения дрона находится взрывчатка. Принято решение обезвредить взрывчатку на месте, так как их транспортировка представляет угрозу для общества", – заявили в правоохранительных органах. По словам должностных лиц, в связи с этим была особо усилена охрана территории, закрывается движение на участке дороги Судяйкяй–Бикушкис.
Как сообщало агентство BNS, жители сообщили службам о падении беспилотника в деревне Самане в воскресенье чуть позже 19 часов. Аппарат обнаружил местный житель, косивший траву. «Он заметил обломки и обратился в полицию. Он пришел проконсультироваться, и сотрудники сразу поняли, что это может быть упавший дрон», — рассказали в полиции. Ранее предполагалось, что он не нес взрывчатку.
Должностные лица предполагают, что это — отклонившийся от курса украинский дрон.
Собранную ведомствами информацию и дальнейшие действия в среду обсудит Комиссия по национальной безопасности под председательством премьер-министра Инги Ругинене. Между тем Генеральная прокуратура приобщила данный инцидент к досудебному расследованию военных преступлений России в Украине.
В марте этого года на озеро Лависас в Варенском районе, недалеко от границы с Беларусью, также падал украинский военный дрон. По данным ведомств, он был предназначен для атаки на Россию, но влетел в Литву из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Подобные инциденты в последние месяцы стали чаще повторяться по всему региону Балтийского моря.
Между тем в прошлом году в Литву дважды залетали российские дроны «Гербера», один из которых был со взрывчаткой. Должностные лица установили, что эти дроны были направлены на Украину, но попали в Литву случайно, когда украинцы с помощью средств радиоэлектронной борьбы нарушили курс их полета.